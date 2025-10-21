Vuelve a jugar el Papu Gómez tras la sanción por el doping positivo.

Alejandro "Papu" Gómez vuelve a jugar al fútbol de manera oficial después de más de dos años, como consecuencia de la sanción de la FIFA por el doping positivo que le aplicaron en Italia. El mediocampista ofensivo de 37 años, campeón del mundo y de América con la Selección Argentina, al fin podrá ver acción con la camiseta de Pádova en la Serie B.

El último partido del ex Arsenal y San Lorenzo fue el 10 de octubre del 2023, cuando vestía la remera de Monza en un encuentro de la Serie A. Ahora, el talentoso futbolista reaparecerá en la lista de concentrados para el siguiente encuentro. Será una jornada muy emotiva para el excapitán de Atalanta, que se estuvo entrenando igualmente durante todos estos meses.

Cuándo vuelve a jugar el Papu Gómez tras la sanción por doping

La gran cita para el ex Catania y Sevilla será el domingo 26 de octubre del 2025 desde las 11 horas de Argentina, cuando Pádova reciba a Juve Stabia en el Estadio Euganeo por la fecha 9 de la Serie B de Italia. El equipo dirigido por Matteo Andreoletti no tiene un buen presente: apenas marcha 11° en la tabla de posiciones con 11 unidades, aunque está a apenas tres puntos de Frosinone, que va tercero y es el último que asciende a la Serie A por el momento.

El anuncio de Pádova sobre el Papu Gómez

A través de sus canales oficiales, la institución italiana comunicó que el volante argentino fue el elegido para firmar autógrafos y sacarse fotos con los hinchas el miércoles 22 de octubre de las 18 horas locales (las 13 de Argentina), en la Tienda Macron Store de Via della Croce Rossa 120.

El anuncio oficial de Pádova sobre la vuelta del Papu Gómez a las canchas.

¿Por qué la FIFA suspendió al Papu Gómez?

El expediente que le abrieron al volante desde la Agencia Mundial Antidopaje fue producto de que haber consumido terbutalina, que se encontraba en el jarabe de uno de sus hijos. El jugador reconoció hacer uso de este producto porque una noche despertó con un gripe que quiso eliminar con lo primero que vio disponible a su alcance.

"Después de la suspensión, hago una vida tranquila y estoy disfrutando de otras cosas que quizá antes no podía. Me agarra en una etapa más maduro", le manifestó al diario AS de España. "Tengo 36 años, estoy ya más hecho. Hubiera sido más duro si me agarraba en otra etapa, con 20 o 25 años. Hay cosas más importantes. No puedo quejarme: tengo salud, amigos, familia", agregó.

La sanción tuvo como particularidad que se pudo comprobar que el jugador no obtuvo ninguna mejora deportiva en su rendimiento, sino que buscó cambiar su estado gripal. Sin embargo, el reglamento señala que su consumo está prohibido mientras un futbolista se encuentra compitiendo. Al caso le colocaron de "negligencia grave" y fue informado a finales del 2022, pero quedó ratificado casi un año después.