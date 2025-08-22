Tras dos años de suspensión, el Papu Gómez vuelve a jugar oficialmente

El Papu Gómez vuelve a jugar de manera oficial

Tras pasar casi dos años sin actividad oficial, el Papu Gómez se encuentra entrenando con un equipo de Europa para retomar su carrera como jugador profesional y dar el cierre que tanto soñó. El experimentado volante está muy cerca de cumplir la sanción impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la FIFA ratificó a finales del 2023.

Tras un examen de rutina de parte de la UEFA cuando jugaba en el Sevilla, el volante dio positivo y fue notificado a días de la gran final del Mundial de Qatar 2022. "No se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea jugar la final del mundo", expresó hace un tiempo en charla con Clank Media. La sanción se hizo efectiva en el 2023 en donde le notificaron que no podía realizar ningún tipo de apelación.

El Papu Gómez vuelve a jugar de manera oficial

Sin embargo, el paso del tiempo expone que Padova de Italia, que se encuentra en la segunda categoría, oficializó la contratación de Papu Gómez para la vigente temporada que acaba de comenzar. Se desprende que el jugador está entrenando a la par de sus compañeros, pero deberá esperar hasta el próximo 20 de octubre para sumar minutos de manera oficial.

“Los primeros meses estaba ilusionado con poder volver. Cuando al final me dieron la pena máxima, que son los dos años, se me cayó un poco el mundo”, señaló en una entrevista desde hace unos meses. Esa espera está a punto de llegar a su fin y el experimentado volante podrá darle un cierre a una carrera que lo llevó a defender las camisetas de Arsenal, San Lorenzo, Catania, Metalist Jarkow, Atalanta, Sevilla y Monza.

¿Por qué dio positivo?

El expediente que le abrieron al Papu Gómez desde la Agencia Mundial Antidopaje fue producto de que haber consumido terbutalina que se encontraba presente en el jarabe de uno de sus hijos. El jugador reconoció hacer uso de este producto porque una noche despertó con un gripe que quiso eliminar con lo primero que vio disponible a su alcance. Una decisión que lamentó bastante.

"Después de la suspensión, hago una vida tranquila y estoy disfrutando de otras cosas que quizá antes no podía. Me agarra en una etapa más maduro", le manifestó al diario As de España. "Tengo 36 años, estoy ya más hecho. Hubiera sido más duro si me agarraba en otra etapa, con 20 o 25 años. Hay cosas más importantes. No puedo quejarme: tengo salud, amigos, familia", agregó.

La particular de esta sanción es que se pudo comprobar que el jugador no obtuvo ninguna mejora deportiva en su rendimiento, sino que buscó cambiar su estado gripal. Sin embargo, el reglamento señala que su consumo está prohibido mientras un futbolista se encuentra compitiendo. Al caso le colocaron de "negligencia grave" y fue informado a finales del 2022, pero quedó ratificado casi un año después.