En la última semana explotó un nuevo escándalo critpo en Europa y, en esta ocasión, la situación tiene como protaognistas a varios argentinos. Entre ellos Alejandro "Papu" Gómez que fue denunciado por una presunta estafa con criptomonedas y NFTs por un momento de tres millones de euros. Lucas Ocampos, Nicolás Pareja y Javier Saviola también están en la denuncia.

La causa, actualmente, se tramita en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Barcelona y la querella apunta directamente a la cúpula de Shirtum Europa SLU, según informó el medio El Periódico . La sociedad en cuestión está acusada de estafar a los denunciantes y allí los jugadores tienen un rol determinante. A Papu Gómez se lo marca como una de las personas que promovió la inversión, entre otras cosas, por su amistad con uno de los cabezas de Shirtum, David Rozencwaig.

Los empresarios hicieron una aplicación para vender varios NFTs de futbolistas. Entre ellos Papu Gómez, Lucas Ocampos, Iván Rakitić, Nico Pareja, Alberto Moreno y Javier Saviola, pero el proyecto nunca se concretó. Los fondos aportados por los denunciantes, sin embargo, sí fueron recibidos. De esta manera, todos los dueños David Rozencwaig, Manel Ángel Torras, Marc Alberto Torras y Manuel Morillas fueron denunciados.

En este punto vale decir que ellos compraron y crearon la criptomoneda $SHI. Estaba destinada destinada a la compra de NFTs, es decir, activos digitales certificados mediante tecnología blockchain.

Papu Gómez reveló lo que le pasó en la previa del final del Mundial Qatar 2022

En una conversación con el periodista Juan Pablo Varsky para Clank!, Alejandro "Papu" Gómez reveló que recibió un correo electrónico informándole sobre un resultado positivo en un control de doping, tan solo dos días antes del crucial partido contra Francia. “Me llega por mail dos días antes de la final que había dado positivo. En la final del Mundial que te llegue una noticia así es horrible, me enfermé esos dos días", contó Gómez, describiendo el impacto emocional que tuvo la noticia. Según el futbolista, sufrió de fiebre y se sintió debilitado, con la mente dividida entre el festejo y la incertidumbre de su futuro.

El Papu Gómez decidió no compartir la información con sus compañeros de equipo, pues “no quería que la gente esté en otro lado que no sea jugar la final del mundo”. Para él, era fundamental mantener el enfoque en el partido y no generar distracciones. Tras la final, cuando finalmente compartió lo sucedido, recibió apoyo de sus compañeros, quienes notaron que estaba algo bajoneado. Ellos trataron de consolarlo con palabras de aliento, sin poder cambiar la situación que enfrentaba. Gómez enfrenta una sanción de dos años por doping y tiene permitido regresar a la competencia oficial a partir de octubre de 2025. Actualmente se entrena con el AC Renate, un club de la Serie C de Italia, con la esperanza de recibir ofertas para continuar su carrera en julio.