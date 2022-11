El palo de Arruabarrena para Vignolo y Ruggeri: "Cómo cambian de opinión"

El entrenador del seleccionado de Emiratos Árabes Unidos pidió recordar a aquellos que criticaban y que luego cambiaron de opinión con respecto a Lionel Scaloni.

El entrenador de Emiratos Árabes Unidos, Rodolfo Arruabarrena, dio una entrevista a horas del amistoso frente a la Selección Argentina en Abu Dhabi y no se guardó nada: le tiró un palo a los periodistas que criticaban al entrenador Lionel Scaloni en el momento previo a la obtención de la Copa América de Brasil 2021 y pidió tener "memoria".

El seleccionado argentino jugará este miércoles su ùltimo partido preparatorio para el Mundial de Qatar 2022 ante el equipo dirigido por el "Vasco" Arruabarrena, quien está en el cargo desde comienzos de 2022. Si bien el exjugador de Boca Juniors bromeó con la posibilidad de "no regresar al país en caso de lesionar algún jugador argentino" a falta de días para el inicio de la Copa del Mundo, se tomó un momento para recordar a aquellos que criticaban a Argentina y que luego cambiaron de parecer ante los resultados positivos de Scaloni.

El palazo de Rodolfo Arruabarrena hacia los que criticaron y cambiaron de opinión del seleccionado

"Es fútbol, todos hablan. Y los comentarios son muy positivos. Espero que a partir del jueves...que el miércoles juguemos, disfrutemos todos y, a partir del jueves, arranquen con el objetivo que es la Copa", comenzó diciendo Arruabarrena sobre cómo ve el encuentro ante Argentina en diálogo con ESPN.

Luego, al ser consultado si tenía contacto con alguien del cuerpo técnico de Argentina, el entrenador de 47 años desvió el sentido de la charla e hizo un comentario irónico para los que hablaban mal de Scaloni: "He estado en el sorteo de Qatar en su momento. He estado con Walter (Samuel), con el Ratón (Ayala), con Scaloni. Y sé que Diego (Markic-Ayudante) ha estado acà en estos días con ellos, están constantemente hablando. Nosotros lo que le deseamos es lo mejor, representan a lo que es el entrenador argentino. Con esfuerzo, trabajo, sin hablar demasiado. Después, que tengan memoria. Porque los videos delatan a más de uno. Una cosa de locos. Yo estoy lejos, pero me divierto. Cómo cambian de opinión tan rápido".

Si bien Arruabarrena no dio nombres y hasta esbozó una sonrisa, su comentario pareció ir dirigido a Sebastián Vignolo y Oscar Ruggeri, quienes durante plena competencia de la Copa América 2021 habían manifestado en el programa Fútbol 90 que preferían que Argentina perdiera porque no observaban un "proyecto serio". En aquel tiempo, el conductor televisivo y el exfutbolista reprobaron duramente el trabajo realizado por Claudio Tapia, presdidente de la Asociación del Fútbol Argentino, lo que generó un amplio repudio en redes sociales hacia ellos por intentar una especie de boicot.