El llanto de Alexis Mac Allister en pleno festejo en el micro de la Selección: "Muy lindo"

Alexis Mac Allister habló de lo que fue el festejo de los jugadores de la Selección arriba del micro y reveló la emoción que sintió.

Alexis Mac Allister reveló la emoción que sintió en medio de los festejos del plantel de la Selección que se consagró campeona del mundo en Qatar 2022. El volante, fundamental dentro de la idea de juego de Lionel Scaloni durante el torneo, habló sobre ese reencuentro con la gente. Mientras tanto, el ex hombre de Argentinos Juniors cantaba y saltaba junto a sus compañeros durante el viaje al predio de Ezeiza.

El mediocampista no sólo se refirió a ese instante de felicidad que vivió tan sólo unas horas después de levantar el trofeo más preciado. Además, contó en qué condiciones llegó el equipo para afrontar la Copa del Mundo y lo que sentía cuando le tocó jugar desde el arranque ante México en el segundo encuentro del Grupo C. A partir de ahí, se ganó un lugar entre los titulares ocupando el puesto que dejó Giovani Lo Celso por lesión.

La Selección se dirigía al predio de Ezeiza luego de llegar a nuestro país y Alexis detalló todo acerca de esa celebración: "Estaba mirando a la gente, me di cuenta que me empecé a emocionar y me di vuelta mirando hacia la mitad del colectivo, me puse a llorar un poco. Estaba el 'Papu' Gómez al lado mío, me abrazó y me decía algunas palabras. Fue un momento emocionante porque creo que ahí nos dimos cuenta de lo importante era para la gente. Entonces fue muy lindo y poder compartirlo con ellos fue algo especial".

Por otro lado, con respecto a la preparación para la Copa del Mundo, Mac Allister reveló cómo estaba el plantel: "Teníamos expectativas altas en el Mundial, pero no queríamos jugar con la ilusión nuestra y la que tenía la gente. No éramos el equipo más vistoso, pero sí éramos el mejor equipo y eso hay que ser para salir campeón. No caemos todavía. Sabemos de la importancia de ganar la Copa del Mundo y todo lo vivido y en cinco o diez años nos daremos cuenta. Es el sueño que tiene todo jugador y es una alegría ganarla".

La lesión de Lo Celso y la oportunidad de Alexis Mac Allister para ser titular

Sin dudas, un antes y un después para la "Albiceleste" fue la lesión sufrida por el hombre del Villarreal. Sin embargo, esto le abrió las puertas al futbolista del Brighton para que, de a poco, se gane un lugar entre los titulares. Así fue que Alexis ingresó contra Arabia Saudita en el complemento y luego no se perdió un partido desde el comienzo. Su gol ante Polonia para romper el cero en el inicio del complemento y su asistencia a Di María en la final fueron dos de los puntos más altos suyos en el torneo.

En la mencionada entrevista con ESPN, el volante surgido del "Semillero del Mundo" de Argentinos Juniors contó ese momento de su compañero y lo que aprovechó para lucirse y ganarse el puesto: "Sabía que con la lesión de Gio Lo Celso había una posición para ocupar. Cuando me tocó a mí en el segundo partido tenía mucha confianza en mí y también me ayudaron los chicos".