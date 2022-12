Alexis Mac Allister, el representante del "Semillero del Mundo" en Qatar 2022

Alexis Mac Allister es uno de los mejores jugadores de la Selección en el Mundial de Qatar 2022 y, como representante del Semillero del Mundo -Argentinos Juniors- por sus orígenes, jugará una nueva final con la "Albiceleste".

Alexis Mac Allister es una de las principales figuras de la Selección en el Mundial de Qatar 2022. Este domingo en la final ante Francia, el volante se sumará a una lista de futbolistas privilegiados que son parte de la historia grande del fútbol argentino por pertenecer al Semillero del Mundo. El pampeano dio sus primeros pasos en Argentinos Juniors, tal como lo hizo Diego Armando Maradona y otros futbolistas que gritaron campeón en este torneo. Los años pasaron después del debut del "Pelusa", de la institución de La Paternal salieron muchos más cracks que, con el tiempo, se destacaron por el mundo y uno de ellos es Alexis que ahora va por la gloria.

Tras varios años de formación en el "Bicho", su debut se dio en la Primera B Nacional en el año 2016 y, de ahí en adelante, construyó un camino que lo llevó a ser hoy uno de los pilares de la "Scaloneta". No la tuvo fácil porque le tocó reemplazar al lesionado Giovani Lo Celso en el equipo titular y utilizando la 20. Por suerte para la "Albiceleste" se la cuidó más que bien y se convirtió en el socio ideal en el mediocampo para que las pelotas pasen por él y genere situaciones junto a Leo Messi y compañía. En la previa del duelo ante los franceses, El Destape habló con tres personas que lo conocen muy bien desde sus inicios en el club y vivieron momentos inolvidables con él.

Para llegar lejos en el mundo del fútbol las bases son fundamentales y Alexis las tuvo en un club que sacó grandes futbolistas. El volante quedó muy lejos de ser "el hijo de" e hizo que su propio nombre crezca y se posicione en Primera y luego en Europa. Hugo Ratalino fue uno de los que tuvo el privilegio de entrenarlo y hasta contó una infidencia: "Quería jugar de 5 y nosotros lo pusimos de 9. Lo tuve en pre novena y después en séptima, donde empezó a demostrar lo que es hoy".

Tanto lo conoce desde chico, que al DT no le sorprende el rendimiento actual del futbolista pampeano que es uno de los baluartes de la Selección. Además, se lamentó por la ausencia de Nicolás González -otro exponente de la cantera del "Bicho"-: "Hubiéramos querido que también esté en el Mundial", relató Ratalino.

Quien también lo vio desde que dio sus primeros pasos es Hugo Bresciano, que lo dirigió y tiene una anécdota inolvidable. "Es una alegría enorme ver todo el crecimiento y el desarrollo suyo como futbolista. Es el campeonato que yo siempre digo: ver a los chicos en la Primera y en la Selección es la frutilla del postre". Siendo su entrenador en novena división lo entrenó y un habilidoso Alexis ya mostraba sus dotes en el verde césped. Tal es así, que Hugo sostuvo que: "Fue siempre muy inteligente en la competencia y entrenaba a full".

Claro que las cosas no cambiaron para el joven de Santa Rosa, porque ahora tiene la posibilidad de destacarse en la "Albiceleste" y para su ex técnico es una satisfacción doble. Es que no todos los que lo vieron jugar tuvieron la suerte de vivir la primera nota a Alexis de tan cerca como Bresciano: "La primera entrevista que le hacen a los tres hermanos Mac Allister la hicieron en mi camioneta, un medio llamado La Hora Juvenil, con Gustavo Mattivi a la cabeza, a quien le dije 'Hacele la nota a estos 3 que van a jugar en Primera'". No se equivocó.

Los 3 hermanos Mac Allister

El significado del "Semillero del Mundo"

Javier Roimiser, Responsable del Departamento del Historia y Estadística de Argentinos Juniors, hizo referencia a lo que significa este mote para todo el pueblo del "Bicho". Por supuesto, Maradona no es el único que es parte importante de su historia y lo tienen bien en claro: "Si bien lo de Diego es un quiebre en nuestra historia formadora de Juveniles, antes y después Argentinos se caracterizó por ser el proveedor futbolístico de jugadores para Argentina y el mundo".

De hecho, el propio Alexis hoy se desempeña en el Brighton de la Premier League después de un breve paso por Boca Juniors y su buen nivel lo llevó a vestir los colores de la "Albiceleste". Pero, en la historia de Argentinos hay algunos más, como es el caso de Sergio "Checho" Batista y Claudio "Bichi" Borghi -además del Diego- en el 86, y Néstor Lorenzo en 1990. El más reciente fue el de Lucas Biglia, quien dijo presente en la Copa del Mundo de Brasil 2014. "Es nuestro sello. Lo que mostramos y defendemos cuando hablamos de Argentinos Juniors. Es nuestro ancho de espadas cuando nos quieren desviar del foco", contó Roimiser.

Por otro lado, y luego de varios elogios a Diego Armando Maradona por lo que logró el directivo de la institución se mostró feliz por este presente de Mac Allister: "Cada uno hace su parte en el club. Y todos, seamos del sector que seamos, estamos orgullosos de haber acompañado a Alexis desde sus orígenes".

Si bien en 1930 y 1978 no hubo jugadores surgidos de la cantera del "Bicho" en la Selección, sí estuvieron algunos que jugaron antes y después de los mencionados mundiales. Fernando Paternoster, Juan Evaristo y Ramón Mutis fueron parte del plantel de la "Albiceleste" que disputó la final ante Uruguay, pero recién arribaron al club de La Paternal en 1936. Por otro lado, Omar Larrosa, quien levantó el trofeo en nuestro país, tuvo un breve paso por la institución en 1969 y luego regresó a Boca Juniors, de donde surgió.

Alexis Mac Allister en las inferiores de Argentinos Juniors

Las estadísticas de Alexis Mac Allister en el Mundial con la Selección

Tres años después del debut en la Primera de Argentinos llegó la oportunidad para calzarse la camiseta de la "Albiceleste" por primera vez. El 6 de septiembre de 2019, de la mano de Lionel Scaloni, Alexis jugó un amistoso con Chile y dio el primer paso. El volante siguió su camino y en el Preolímpico Sub 23 disputado en Colombia logró el oro clasificándose a los Juegos de Tokio que se llevaron a cabo en 2021. Si bien el elenco nacional quedó en fase de grupos, uno de sus formadores y DT como Fernando "Bocha" Batista lo dirigió y Mac Allister fue una de las figuras del equipo.

Su único gol hasta el momento fue en el tercer partido de la fase de grupos ante Polonia, el cual significó la apertura del marcador ante los europeos que le sirvió a la Selección para clasificar como líder en el Grupo C y acomodarse de cara a lo que se venía. Luego de superar varios escollos, todos con el mediocampista surgido del "Bicho" en el primer equipo, la "Scaloneta" se enfrentará a Francia buscando la tercera Copa del Mundo de la historia.