El fuerte planchazo de Colo Barco que le valió la roja en Francia

Valentín Colo Barco metió un fuerte planchazo en Racing de Estrasburgo que le puede costar caro en Francia.

Valentín "Colo" Barco viene teniendo su mejor temporada desde que arribó a Europa, sin embargo este sábado 22 de noviembre no fue su noche. El jugador surgido en Boca Juniors, que fue convocado por la Selección Argentina en la pasada fecha FIFA, se fue expulsado en Racing de Estrasburgo tras un planchazo en la Ligue 1 de Francia.

Cuando el conjunto de la región de Alsacia ya perdía 1 a 0 con Lens en condición de visitante, por el gol del burkinés Ismaëlo Ganiou, a los 77 miutos el "Colo" Barco fue a disputar el balón y, tras arrojarse al suelo, tocó con los tapones del botín a su rival. De forma inmediata, el árbitro le sacó la roja y el lateral, devenido en mediocampista central, se lamentó por la decisión agarrándose la cabeza.

Más allá de la expulsión, y que restará saber cuántas fechas de suspnesión le darán, el talentoso zurdo volvio a tener un buen partido en la mitad de la cancha, posición en la que Liam Rosenior lo ubica desde que el argentino llegó a Francia, a comienzos de este 2025.

Con esta derrota, Racing de Estrasburgo se mantiene en la cuarta posición del torneo francés con 22 unidades, a 5 del tercero, París Saint Germain, y 6 del líder, el sorprendente Olympique de Marsella de Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi.

Los números de Colo Barco en Racing de Estrasburgo

Partidos: 32.

Goles: 1.

Asistencias: 6.

El Colo Barco habló de un posible regreso Boca

Barco sorprendió al mundo "Xeneize" con una declaración acerca de su posible regreso a la institución, el pasado 11 de noviembre, mientras se preparaba para el cruce amistoso contra Angola, en Luanda. A su vez, el lateral que brilla como volante interno en Racing de Estrasburgo de Francia le habló directamente a Leandro Paredes y recordó a Miguel Ángel Russo.

Es que fue justamente el DT fallecido el pasado 9 de octubre quien le dio la oportunidad de debutar en la Primera del "Xeneize", donde el joven disputó más de 30 partidos desde su presentación. Luego comenzó a ganar terreno y se convirtió en una pieza fundamental para Jorge Almirón en 2023, siendo uno de los más destacados. Ahora, tras su paso por Europa vistiendo las camisetas de Brighton de Inglaterra, Sevilla de España y el conjunto galo, Barco no pierde las esperanzas de volver al barrio de La Boca.

En respuesta al periodista Diego Monroig en SportsCenter, el "Colo" respondió sobre su posible regreso al elenco "Azul y Oro": "Todavía no, pero en un futuro me encantaría porque estuve desde muy chico ahí y me queda un sentido de pertenencia, unas ganas de poder demostrar y ganar cosas con el club que quizás no tuve el tiempo, estuve muy poco en Primera pero creo que en el futuro se puede dar". Horas más tarde, el futbolista que sumó trofeos jugando para la Reserva en el diálogo con TyC Sports sostuvo que "fueron diez años increíbles en el club, me quedó la espina de lograr cosas en el club y me gustaría volver en un futuro".

Con respecto a sus dichos sobre Paredes, el defensor de la "Albiceleste" destacó que "es un jugador de elite y estoy muy contento que volvió para ayudar. Es un referente, capitán y ya sabemos todo lo que puede dar jugando". A su vez, se mostró contento por el triunfo de Boca por 2 a 0 ante River en el Superclásico en La Bombonera y le pidió que le guardara la camiseta 5 al volante campeón de todo con la Selección Argentina: "Estoy muy contento también por el Chango -Zeballos-, sé todo lo que luchó cuando estábamos juntos ahí, me puso muy feliz por él porque se veía desde chico el potencial que tenía. Es tremendo, muy desequilibrante, le pega con las dos, es rápido y lo está pudiendo explotar".