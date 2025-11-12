El desconocido estadio de Angola vs. Argentina: 16 años, 227 millones de dólares y 48.500 personas

El desconocido estadio de Angola en el que la Selección Argentina jugará el amistoso.

La Selección Argentina visitará a Angola en el desconocido Estadio 11 de noviembre de su capital Luanda, un escenario sin dudas desconocido para la elite del fútbol mundial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se presentará en África para afrontar el último amistoso del 2025, ya que no tendrá participación la próxima semana durante la segunda ventana de esta fecha FIFA de noviembre.

Se trata de una cancha moderna con menos de 16 años de existencia, que costó 227 millones de dólares y en la que entran oficialmente 48.500 personas. Sin embargo, todo indica que para este compromiso habrá unos 40.000 espectadores. El nombre del recinto está exclusivamente relacionado con la fecha de la independiencia del país, que fue hace 50 años: el 11 de noviembre de 1975.

Con las entradas a apenas un dólar cada una, es decir unos 1500 pesos argentinos, los simpatizantes locales al menos se darán el gusto de ver a Lionel Messi bien de cerca por única vez en sus vidas. El Estadio 11 de noviembre de Luanda, la capital de Angola, se estrenó el 27 de diciembre del 2009 y es uno de los escenarios más nuevos de fútbol en el continente en general. Situado en el distrito de Camama, municipio de Talatona, fue el escenario principal de la Copa Africana de Naciones en 2010: albergó seis partidos de la fase de grupos, uno de los cuartos de final, uno de las semifinales y la gran final del torneo.

Además, importantes clubes de Luanda como 1º de Agosto, Petro y Benfica disputan allí sus partidos oficiales en competiciones nacionales y continentales. El césped es natural, sus dimensiones son de 105 metros de largo por 68 metros de ancho y la construcción estuvo a cargo principalmente de un grupo especialista en arquitectura deportiva llamado Urbinvest, Arup Sport & Sua Kay.

Angola vs. Argentina en el amistoso: hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Scaloni visitará al país africano en su capital Luanda el viernes 14 de noviembre desde las 13 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de Telefe y TyC Sports. En tanto, el streaming online irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.