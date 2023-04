El aviso de Julián Álvarez sobre su presente en el City: "Ya son varios"

El delantero campeón del mundo en Qatar 2022 reconoció cómo se encuentra en la parte definitoria de la temporada con el equipo inglés.

El delantero Julián Álvarez reconoció este martes cómo se siente en el Manchester City luego de los fuertes rumores que circularon sobre su salida por el poco protagonismo que venía teniendo en la temporada.

Álvarez terminó de sorprender al mundo futbolístico en la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Si bien el cordobés ya formaba parte del "City", tuvo una fantástica participación en el equipo de Lionel Scaloni que levantó aún más interés en él. Pese a las pocas oprtunidades que Josep Guardiola le venía dando entre los titulares, el exjugador de River es una pieza clave del club inglés y dio detalles de su presente.

Las revelaciones de Julián Álvarez sobre su actualidad en Europa

En diálogo con el canal oficial de los "Citizens", el delantero de 23 años respondió acerca de cómo lleva su adaptación en el fútbol de elite: "Me siento bien en los personal, Ya son varios meses acá que me pude adaptar, que me han ayudado mucho en el club, mis compañeros y el cuerpo técnico. Así que ya me siento bien, a la altura y, cuando me toque, dar el máximo".

Al ser consutado, sobre la importancia que tiene la Champions League, donde su equipo se encuentra en fases definitorias, la "Araña" expresó: "Sabía que tenía que estar preparado porque se juegan muchas competencias. Obviamente que la Champions es una de las más importantes, y estar en cuartos de final, habiendo pasado de gran forma al Leipzig, ahora un gran rival como Bayer Munich. Estamos preparados para esta clase de partidos y para luchar por todas las competencias".

Para finalizar, el oriundo de Clachín remarcó la diferencia que existe entre los torneos europeos y sudamericanos: "A nivel de clubes obviamente que se nota, por lo que es Europa, porque la mayoría de los mejores juagdores del mundo están en estas ligas. Si bien la Copa Libertadores es muy difícil por lo que significa el fútbol en Sudamérica y hablando del Mundial también, tiene selecciones muy fuertes. Pero acá, en este tipo de competiciones, están los mejores equipos y jugadores, son muy fuertes. Es lo más lindo que me puede pasar estar en la mejor competición de clubes del mundo".