Chile vs. Argentina por Eliminatorias Qatar 2022: horario, TV, formaciones y cómo verlo online

La Selección Argentina, con la ausencia de Lionel Messi, visitará a Chile este jueves 27 de enero en Calama por las Eliminatorias. Conocé todos los detalles en la previa del partido.

La Selección Argentina visitará a Chile este jueves 26 de enero en el Estadio Zorros del Desierto -Calama- por la fecha 15 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Clasificado al Mundial tras el empate en cero con Brasil, el equipo de Lionel Scaloni buscará un triunfo ante la "Roja" que está obligada a conseguir una victoria para no perderle pisada a los de arriba. Los trasandinos están a un punto del puesto de Repechaje que ocupa Perú.

El campeón de América tendrá un difícil rival enfrente. Más allá de que Chile cayó por 2 a 0 ante Ecuador en su última presentación en noviembre del 2021, está en la lucha por un lugar en la Copa del Mundo del año próximo. Se verán las caras por segunda vez en este certamen, ya que el pasado 3 de junio igualaron 1 a 1 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en el duelo correspondiente a la séptima fecha.

La "Scaloneta" no contará con Lionel Messi, ya que la AFA y el PSG llegaron a un acuerdo para que no lo convoquen para estos partidos por su reciente recuperación del Covid-19. Tampoco estará Cristian "Cuti" Romero, que quedó afuera de la lista por lesión. Al elenco nacional se sumaron Maximiliano Meza y Nehuén Pérez ya que varios futbolistas como Joaquín Correa, Germán Pezzella, Guido Rodríguez y Lucas Martínez Quarta no jugarán por distintos motivos.

Quien tampoco dirá presente en Chile será Lionel Scaloni: "Tanto Aimar como yo, no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por contacto estrecho. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, pero sigo dando positivo. Para entrar a Chile hace falta un negativo. Aclaro que yo me siento bien. Estoy curado, pero el PCR me sigue dando positivo. Ese ese el problema. Estoy en condiciones para poder estar acá, lo que no puedo hacer es ingresar a Chile.

Por su parte Chile tiene en claro que no le sirve otro resultado que el triunfo. Si gana, tendrá la posibilidad de superar a Perú y a Colombia momentáneamente hasta que se enfrenten un día después. En caso de perder ante la "Albiceleste", estará más que complicado de cara a los últimos tres partidos de las Eliminatorias. La "Roja" jugará la próxima jornada ante Bolivia y cerrará su participación midiéndose ante Brasil y Uruguay respectivamente.

Argentina vs. Paraguay: TV y cómo verlo online

El partido de este jueves 26 de enero a las 21:15 por la fecha 15 de Eliminatorias Sudamericanas lo transmitirán la TV Pública y TyC Sports. Las opciones para las diferentes compañías de cable son: 21 y 101 (HD) en Cablevisión, 629 y 1629 (HD) en DirecTV, mientras que en Telecentro serán los canales 106 y 1016 (HD). Cada uno de ellos estarán disponibles a través de las diversas aplicaciones de los teleoperadores.

Posibles formaciones para el duelo y los árbitros

Chile: Claudio Bravo; José Pedro Fuenzalida, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Charles Aránguiz o Claudio Baeza, Erick Pulgar o Tomás Alarcón, Marcelo Allende; Eduardo Vargas, Ben Brereton, Alexis Sánchez. DT: Martín Lasarte.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Alejandro Gómez o Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Ángel Di María. DT: Walter Samuel (en lugar de Lionel Scaloni).

Quien impartirá justicia en este cotejo será el brasileño Anderson Daronco. Lo acompañarán sus compatriotas Fabricio Vilarinho, Rodrigo Figueiredo y Flavio Rodrigues como asistentes y cuarto árbitro respectivamente. Los encargados del VAR serán Rafael Traci y Pericles Bassols.

El historial entre ambos

En total la "Albiceleste" y la "Roja" se enfrentaron 88 veces. Argentina se impuso en 57 ocasiones y su rival en 6 mientras que empataron 25. El último encuentro que disputaron se llevó a cabo el pasado 14 de junio en Brasil cuando igualaron 1 a 1 con goles de Lionel Messi y Eduardo Vargas.