Chau Javier Mascherano: renunció en Inter Miami y Lionel Messi se quedó sin DT

Mascherano no es más el DT de Inter Miami y Messi espera.

Javier Mascherano presentó la renuncia y no es más el entrenador de Inter Miami en la MLS de Estados Unidos, por lo que el capitán Lionel Messi deberá esperar para conocer a su nuevo director técnico allí. De manera sorpresiva y luego de haber sido campeón en el 2025, "Masche" se aleja de esta manera de su primera experiencia como estratega de mayores.

A través de un comunicado oficial, la institución norteamericana confirmó que la intempestiva determinación dos meses antes del Mundial fue estrictamente por motivos personales, por lo que ya trabajan para encontrar al sustituto lo antes posible. Mientras tanto, otro argentino como Ángel Guillermo Hoyos se hará cargo del plantel profesional. Además, el director de operaciones de fútbol, ​​Alberto Marrero, asume a partir de hoy las funciones de director deportivo.

Mascherano renunció como DT de Inter Miami: el comunicado del club

El entrenador del Inter Miami CF, Javier Mascherano, anunció hoy su decisión de dimitir como técnico del club por motivos personales. “Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF.

En primer lugar, quisiera agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables.

También quiero dar las gracias a los fans y a La Familia , porque nada de esto habría sido posible sin ellos. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al Club todo lo mejor en el futuro. No me cabe duda de que el Club seguirá cosechando éxitos. “Les envío un fuerte abrazo a todos y gracias por todo”, dijo Mascherano.

Javier siempre formará parte de la historia de este Club y ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami CF. No sólo por ser pieza clave en logros inolvidables, como la conquista de la MLS Cup y la histórica actuación del equipo en el Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo que dio con su dedicación y trabajo diario al frente del equipo. Respetamos su decisión y le agradecemos profundamente todo lo que aportó, deseándole lo mejor en su futuro profesional y personal”, declaró el propietario gerente Jorge Mas.

En su primera temporada al mando, Mascherano guió al Inter Miami a una de las campañas más exitosas en la historia del club, consiguiendo dos títulos importantes, incluyendo el primer título de la MLS Cup del club, junto con el campeonato de la Conferencia Este. Bajo su liderazgo, el equipo logró una temporada récord en 2025, anotando un total de 101 goles entre la temporada regular y los playoffs, la mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la MLS, incluyendo un récord de 20 goles en los playoffs, mientras competía en la cifra sin precedentes de 58 partidos en todas las competiciones.

En el ámbito internacional, el Inter Miami hizo historia durante su participación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, convirtiéndose en el primer equipo de la MLS en alcanzar las rondas eliminatorias de la competición. El club también se convirtió en el primer equipo de la Concacaf en derrotar a un rival europeo en un partido internacional oficial y el primer equipo de Estados Unidos en obtener una victoria en el torneo.

Mascherano renunció como entrenador de Inter Miami.

A nivel regional, Inter Miami alcanzó las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y avanzó a su segunda final de la Copa de Ligas en apenas su tercera participación en la competición. Mascherano abandona el Club junto con el cuerpo técnico que llegó con él en enero de 2024.

Guillermo Hoyos asumirá el cargo de entrenador del primer equipo para los próximos partidos. Hoyos es un exfutbolista profesional con más de 20 años de experiencia como jugador, además de entrenador y director deportivo con amplia trayectoria internacional en el mundo del fútbol. Ha dirigido clubes en varios países, entre ellos Argentina, México, Chile, Bolivia (donde también fue seleccionador nacional), Grecia y Chipre. También cuenta con experiencia en el desarrollo de jóvenes talentos, incluyendo su etapa en el FC Barcelona. Desde que se unió al Inter Miami CF, ha sido responsable de supervisar e impulsar la estructura de desarrollo profesional del club, además de desempeñarse como director deportivo hasta la fecha.

Al mismo tiempo, el director de operaciones de fútbol, ​​Alberto Marrero, asume a partir de hoy las funciones de director deportivo del Inter Miami CF.

Los números de Mascherano como DT de Inter Miami