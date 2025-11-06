Argentina vs Túnez por el Mundial Sub 17: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

La Selección Argentina buscará dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 cuando enfrente a Túnez este jueves, con el objetivo histórico de conquistar por primera vez esta Copa del Mundo. El equipo de Diego Placente llega con impulso tras la vibrante victoria 3-2 sobre Bélgica en su debut, donde mostró carácter y capacidad de reacción, y ahora se medirá ante las Águilas de Cartago, que vienen de golear 6-0 a Fiyi y se perfilan como uno de los rivales más duros del grupo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentina y Túnez, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Argentina y Túnez?

El partido entre Argentina y Túnez por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 17 se jugará este jueves 6 de noviembre de 2025, a partir de las 10:30 horas (hora argentina) en la cancha 5 del predio Aspire Zone de Doha. El encuentro será transmitido en vivo por TV Pública y DSports para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será Andrea Colombo.

El combinado nacional llega a este compromiso con la moral en alto tras conseguir una sólida victoria ante Bélgica con remontada incluida en el primer partido, con goles de Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel. Los juveniles argentinos mostraron jerarquía y capacidad de reacción en aquel encuentro que les permitió sumar sus primeros tres puntos en el torneo.

Los dirigidos por Diego Placente saben que un nuevo triunfo, previo al cierre del grupo ante la accesible Fiyi, les daría la chance de pelear el liderazgo de la zona D y enfrentar un rival más favorable en la fase eliminatoria. La Argentina busca encaminar rápidamente su clasificación a los dieciseisavos de final y mantener vivo el sueño de conquistar por primera vez en su historia este Mundial.

Con un triunfo en este partido, la Albiceleste podría treparse a la punta del grupo, lo que le permitiría cruzarse con un rival, teóricamente, más accesible en la siguiente ronda. El equipo sigue su campaña en la Copa del Mundo juvenil y podría comenzar a firmar su presencia en los dieciseisavos de final en caso de llevarse los tres puntos.

Por su parte, Túnez llega envalentonado tras aplastar por 6-0 a Fiyi en su debut y busca seguir con puntaje perfecto. Las Águilas de Cartago comenzaron su camino en la cita mundialista con el pie derecho y se perfilan como uno de los rivales más duros del grupo para la Argentina.

El seleccionado árabe demostró ser un hueso duro de roer en las eliminatorias africanas, donde si bien no ganó el certamen continental, se metió entre los mejores ocho y sacó su boleto a Qatar luego de cruzarse con Senegal, Gambia, Somalia y Malí. El plantel cuenta con figuras como Wassim Slama y Edem Ghalleb, que se desempeñan en el equipo juvenil del PSG, y como Slim Bouaskar, arquero primavera de la Roma.

Ambos equipos comparten la cima del Grupo D con tres puntos cada uno tras sus respectivas victorias en la primera fecha, por lo que este duelo será clave para definir quién puede quedarse con el liderazgo de la zona de cara a la última jornada de la fase de grupos.

Formaciones probables de Argentina y Túnez

El técnico de la Selección Argentina, Diego Placente, deberá esperar la evolución de José Castelau y Felipe Pujol, quienes terminaron el partido ante Bélgica con molestias. El arquero del Real Madrid y el delantero de Vélez serán evaluados para determinar si estarán en condiciones de jugar. De estar disponibles, el entrenador repetiría el equipo que venció a los belgas.

Si Castelau y Pujol superan las molestias físicas, Argentina formaría con un esquema similar al del debut, manteniendo la base del equipo que logró la remontada ante Bélgica. El once mantendría la solidez defensiva y la capacidad ofensiva que le permitió conseguir los tres puntos en el partido inaugural.

Por el lado de Túnez, el entrenador Mohamed Amine Naffati repetiría el equipo que goleó a Fiyi en la primera fecha. El seleccionado africano confía en mantener la misma formación que mostró un desempeño arrollador en su debut mundialista, con seis goles a favor y ninguno en contra.

La gran figura del equipo tunecino es el mediapunta de las inferiores del PSG, Wassim Slama, quien anotó dos goles en el partido debut y será la principal amenaza ofensiva para la defensa argentina. El juvenil francés de origen tunecino es una de las cartas fuertes de las Águilas de Cartago para este compromiso.

Probable formación de Argentina: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Felipe Pujol; Thomás De Martis, Uriel Ojeda. DT: Diego Placente.

Probable formación de Túnez: Slim Bouaskar; Ayoub Gira, Abdessalem Akid, Ali Jaber, Louay Ghodhbane; Zinedine Hasni, Elyes Dhaoui; Yessine Ben Mahmoud, Wassim Slama, Fedi Tayechi; Aman Touati. DT: Mohamed Amine Naffati.

Argentina vs Túnez: Ficha técnica