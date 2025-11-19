Alarma por Julían Álvarez: por qué no entrenó y es duda para el próximo partido del Atlético de Madrid

Alarma por Julían Álvarez: por qué no entrenó y es duda en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez fue noticia una vez más en el Atlético de Madrid en la previa de un nuevo compromiso por LaLiga de España. El campeón de todo con la Selección Argentina se ausentó en la práctica de este miércoles 19 de noviembre días después de su "descanso" durante la fecha FIFA en la que no jugó con la "Albiceleste". Durante la jornada en la que los de Diego "Cholo" Simeone se prepararon para enfrentar al Getafe por el torneo doméstico, el crack surgido en River no estuvo presente.

Sin dudas, significaría una baja más que sensible para el entrenador no tenerlo más aún teniendo en cuenta los números del cordobés y lo fundamental que es en el equipo. Si bien tiene variantes para ocupar su lugar en el verde césped, lo cierto es que es una pieza clave que podría perderse el compromiso venidero y reaparecer recién en la Champions League la próxima semana. A su vez, no es el único que no entrenó junto al resto del plantel de cara a lo que se viene.

Por qué Julián Álvarez no estuvo en el entrenamiento del Atlético de Madrid

Según trascendió en las últimas horas, el delantero argentino se perdió la práctica a raíz de un cuadro febril. En el cuerpo técnico que comanda el "Cholo" Simeone reina el optimismo y se espera que el oriundo de Calchín diga presente otra vez en los entrenamientos venideros pensando no sólo en el cruce contra el Getafe, sino también ante el Inter de Milán de Italia por el certamen continental. A su vez, los arqueros titulares tampoco estuvieron junto a sus compañeros ni tampoco otros futbolistas que regresaron de sus respectivas selecciones.

Jan Oblak, guardameta titular del "Colchonero" trabajó en el gimnasio mientras intenta dejar atrás algunas molestias en su rodilla que generaron preocupación, pero que no ponen en peligro su presencia en el partido de la fecha 13 de LaLiga de España. Juan Musso, por su parte, no tuvo inconvenientes de salud pero por "asuntos personales" -segun afirmaron desde el medio español Marca-, estuvo ausente este miércoles 19 de noviembre. De esta manera, el entrenador tendrá que analizar las bajas que tenga para definir el 11 que saldrá al campo de juego para buscar los tres puntos, aunque se estima que los tres estén a disposición.

Juan Musso fue otro de los ausentes en el entrenamiento del Atlético de Madrid de España

Cuándo juega el Atlético de Madrid del Cholo Simeone

El equipo comandado por el DT argentino volverá a la actividad este domingo 23 de noviembre desde las 14.30 cuando visite al Getafe con el objetivo de acortar la brecha (25) con el Real Madrid (31) que es el único líder del torneo. Tres días más tarde serán locales contra el Inter de Milán de Italia a partir de las 17 por la quinta jornada de la fase inicial de la UEFA Champions League con el objetivo de acercarse a la clasificación a octavos de final, teniendo en cuenta que hoy ingresarían a 16avos con cuatro partidos más por delante.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid