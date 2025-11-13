La impresionante marca de Julián Álvarez en Champions League por encima de Lionel Messi

Julián Álvarez alcanzó otro récord: "La Araña" quedó en lo más alto de una lista de argentinos en Champions League y superó a Messi.

Julián Álvarez atraviesa un gran presente desde que arribó a Europa y así lo reflejan sus estadísticas personales. El jugador de la Selección Argentina, que no estará en el amistoso de la "Albiceleste" frente a Angola, obtuvo una impactante marca goleadora entre jugadores argentinos en la historia de la UEFA Champions League, incluso superando a Lionel Messi.

Las redes sociales oficiales de UEFA publicaron este miércoles un posteo en donde muestran a los cinco futbolistas argentinos en anotar más goles en sus primeros 30 partidos de la Champions, con nombres de distintas épocas doradas de la competencia de la que fueron protagonistas jugadores nacidos en nuestra tierra.

Julián Álvarez, el argentino con más goles en sus primeros 30 partidos en la Champions League

Para sorpresa de muchos, el primer lugar lo ocupa Julián, con 17 goles, quien superó por un tanto a Messi (16), que marcó todos sus tantos en la misma cantidad de encuentros jugando para el Barcelona. Luego, aparece en tercer lugar Sergio "Kun" Agüero, con 14 goles, mientras que Hernán Crespo y Lisandro López comparten la cuarta posición con 13.

"La Araña" llegó a los 17 goles el pasado martes 4 de noviembre, cuando Julián marcó un tanto en el triunfo del Atlético de Madrid frente al Union Saint-Gilloise de Bélgica. Además, cabe aclarar, que una parte de eso 30 partidos de Champions los disputó en Manchester City, equipo en el que jugó entre 2022 y 2024.

El posteo de UEFA sobre los goleadores argentinos en Champions.

Los números de Julián Álvarez en Europa

Partidos: 175.

Goles: 74.

Asistencias: 31.

Títulos: 6.

La FIFA no eligió a Julián Álvarez entre candidato a mejor jugador del mundo

El apsado 6 de noviembre, la FIFA publicó una lista con los jugadores que van a competir en los prestigiosos premiso The Best. La sorpresa fue mayúscula al notar que Julián Álvarez, uno de los delanteros más destacados del Atlético de Madrid, quedó fuera de la nómina.

Desde su llegada al equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone, la Araña se convirtió en un pilar fundamental. Con un registro impresionante de 38 goles en 71 partidos, su rendimiento no pasó desapercibido para los fanáticos ni para los expertos, lo que profundiza la extrañeza por su ausencia en la lista.

La decisión de FIFA generó una oleada de críticas y debates en redes sociales, donde los hinchas argentinos no tardaron en manifestar su descontento. Por el momento, no se emitió ninguna explicación oficial sobre por qué Álvarez, de 25 años y surgido de las inferiores de River Plate, no fue considerado para el reconocimiento. Uno de los que mostró todo su enojo fue Nicolás González que -haciendo algo que no suele hacer- criticó a la FIFA.

Su paso por Europa incluye un exitoso período en Manchester City antes de recalar en España, donde mantiene un nivel altísimo. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y alimenta el debate sobre los criterios que utiliza FIFA para elegir a los candidatos a The Best. La ausencia de una figura tan relevante como Julián Álvarez abre la puerta a múltiples especulaciones y pone en jaque la transparencia del proceso.