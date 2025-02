Argentina vs Ecuador por el Sudamericano Sub 20: cuándo juegan, fecha y horario, y cómo ver en vivo La Selección Argentina Sub 20 buscará mantener su invicto en el Sudamericano ante Ecuador, en el cierre de la fase de grupos. Cuándo se juega el partido y cómo se podrá ver en vivo.

01 de febrero, 2025 | 14.00 La Selección Argentina Sub-20 buscará mantener su invicto en el Sudamericano cuando se enfrente a Ecuador por la quinta fecha del Grupo A. El equipo dirigido por Diego Placente, ya clasificado al hexagonal final, intentará cerrar la primera fase con una nueva victoria tras haber conseguido dos triunfos y un empate en sus primeros tres encuentros, incluida una memorable goleada por 6-0 ante Brasil en el debut. Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentina y Ecuador, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo. ¿Cuándo juegan Argentina y Ecuador? Argentina y Ecuador se enfrentan este sábado 1 de febrero a las 18 (hora argentina) en el Estadio Metropolitano de Fútbol de Lara, en Venezuela. El partido será dirigido por el árbitro Michael Espinoza y podrá verse en vivo a través de DSports (exclusivo para clientes de Directv) o mediante la plataforma de streaming DGO+. La Selección Argentina llega a este encuentro con un rendimiento excepcional en el torneo, habiendo sumado 7 puntos de los 9 posibles en sus tres presentaciones. El equipo de Placente mostró solidez y contundencia desde el primer partido, características que lo posicionan como uno de los mejores equipos del certamen. El recorrido de la Albiceleste en el torneo comenzó de manera espectacular con una goleada histórica por 6-0 ante Brasil en el debut. Posteriormente, igualó 1-1 frente a Colombia en un partido cerrado y consiguió una importante victoria por 1-0 ante Bolivia, demostrando que también puede sacar adelante los partidos más ajustados. MÁS INFO Selección Argentina ¿Cuándo es el próximo mundial Sub-20? La última fecha libre resultó providencial para Argentina, ya que la victoria de Brasil sobre Ecuador aseguró matemáticamente su clasificación al hexagonal final. Este escenario le permite afrontar el último partido de la fase de grupos con la tranquilidad de tener el primer objetivo cumplido, aunque sin perder de vista la importancia de mantener el nivel mostrado hasta ahora. Por el lado de Ecuador, el panorama es completamente diferente. La Tri comenzó el torneo con el pie derecho al vencer 1-0 a Bolivia, pero luego encadenó dos derrotas consecutivas que complicaron seriamente sus chances de clasificación: primero cayó 1-0 ante Colombia y después sufrió un duro revés al perder 3-2 contra Brasil en un partido clave. El conjunto ecuatoriano llega a esta última fecha con la obligación de ganar y la necesidad de una combinación de resultados favorable. A pesar de contar con figuras destacadas como Kendry Páez, quien ha mostrado destellos de su calidad a lo largo del torneo, el equipo no ha podido mantener la regularidad necesaria para asegurar su clasificación de manera anticipada. Para Ecuador, la ecuación es clara pero compleja: necesita vencer a Argentina y esperar que Brasil pierda ante Colombia, partido que se jugará en simultáneo. Cualquier otro resultado significará la eliminación del torneo para el equipo dirigido por Miguel Bravo. Formaciones probables de Argentina y Ecuador Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Juan Manuel Villalba, Teo Rodríguez Pagano; Mariano Gerez, Ignacio Perruzzi; Maher Carrizo, Alexander Woiski, Ian Subiabre; Agustín Ruberto. DT: Diego Placente.

Ecuador: Cristhian Loor; Jesús García, Maikel Caicedo, Deinner Ordóñez, Elkin Ruiz; Juan Rodríguez, Jeremy Arévalo; Kendry Páez, Gipson Preciado, Bruno Caicedo; Michael Bermúdez. DT: Miguel Bravo. Argentina vs Ecuador: Ficha técnica Torneo : Sudamericano Sub 20.

: Sudamericano Sub 20. Fecha : sábado 1 de febrero.

: sábado 1 de febrero. Horario : 18 (hora argentina).

: 18 (hora argentina). Estadio : Metropolitano de Fútbol de Lara.

: Metropolitano de Fútbol de Lara. Árbitro principal : Michael Espinoza.

: Michael Espinoza. Transmisión : DSports (exclusivo Directv).

: DSports (exclusivo Directv). Streaming: DGO+. TWITTER

