Luego de ser acusado por violencia de género, el jugador de Boca Juniors Sebastián Villa realizó un descargo en las redes sociales. El mismo fue a altas horas de la madrugada de este martes, tras las declaraciones de su pareja, Daniela Cortés.

Dejando entrever que las acusaciones de Cortés no son reales, el futbolista tomó su cuenta de Instagram para manifestar lo siguiente: "Quería decirles que yo tengo mi madre, hermanas, primitas, sobrinitas, tengo mujeres en mi familia, Aclararles de que no estoy en mi casa y que no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó. A partir de mañana empezaré a aclarar la situación con las personas indicadas".

Por lo pronto, el futbolista sigue en el ojo de la tormenta ya que la denunciante ha exhibido imágenes realmente sensibles. En tanto, un dirigente del club 'xeneize' lanzó un misterioso estado de Twitter en el que parece apuntarle al futbolista. "Tolerancia cero", se puede leer en la cuenta de Matías Daglio, vocal suplente de la Comisión Directiva.