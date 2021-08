En medio de la polémicas, Sebastián Villa viajó a Colombia

El colombiano definitivamente no continuaría en el "Xeneize" y para colmo, volvió a su país para estar junto a su familia.

La novela de Sebastián Villa en Boca tiene este sábado un nuevo capítulo que aleja aún más al colombiano del club. Según se supo, el jugador viajó a Colombia para compartir tiempo junto a su familia. Además a lo largo de estas últimas semanas fue protagonista de varios hechos que sin dudas afectaron a la institución presidida por Jorge Amor Ameal.

Una escandalosa reunión con Juan Román Riquelme, la desilusión por parte del Consejo de Fútbol y el descontento en el club, son algunos de los puntos que hacen que la relación con el jugador esté casi rota. Aún se espera que se defina su futuro, ya que hace algunas semanas recibió una oferta del Brujas de Bélgica que el club nunca le comunicó. Esto encendió la mecha para luego explotar con la no presentación a los entrenamientos y este viaje realizado a Colombia que no cayó nada bien.

La actualidad en el "Xeneize", más allá del triunfo del pasado miércoles ante River en La Plata por los octavos de final de la Copa Argentina, no es la mejor. La muestra de ello es la eliminación a manos del Atlético Mineiro de la Copa Libertadores, todo lo que vino con ella y los cuestionamientos a Edwin Cardona -por su regreso tardío de la Copa América- y a Frank Fabra por su bajo rendimiento.

Pero no todas son malas ya que la llegada de Juan Ramírez, destacado por el presidente del club luego del Superclásico, calmó las aguas de este Boca que sigue en carrera en el torneo del que eliminó al rival de toda la vida y también en la Liga Profesional de Fútbol. Sobre esta última, se medirá ante Argentinos Jrs. este domingo a partir de las 18:00 en La Bombonera buscando la primera victoria en el certamen.

La opción legal que maneja Boca

Si bien la idea de la cúpula "Xeneize", seguramente es no tener problemas con el jugador, sí utilizaron un recurso legal para meterle presión al colombiano. Presentaron una intimación legal que a futuro podría significar un gasto exorbitante para el club lo que claramente los perjudicaría.

La tristeza del "Patrón" Bermúdez con el presente de los colombianos

Jorge Bermúdez habló en la semana del presente de los colombianos y de un "rechazo" que se está generando para con ellos: "Nosotros con Oscar (Córdoba) y Mauricio (Serna) hace 24 años llegamos al país con una misión, que en el jugador colombiano creyeran, que somos profesionales dentro y fuera del campo de juego, que defendemos con amor los colores. Hoy me duele mucho saber que hay gente que dice que el colombiano no sirve, que no está preparado para venir a jugar a Argentina.", lanzó el "Patrón".