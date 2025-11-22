San Lorenzo vs Central Córdoba: FUTBOL LIBRE, horario y cómo ver en vivo

San Lorenzo buscará aprovechar su racha invicta cuando visite a Central Córdoba este sábado en el estadio Único Madre de Ciudades por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El Ciclón, que no conoce la derrota desde el 10 de octubre, tendrá la difícil misión de revertir su condición de visitante ante un Ferroviario que obtuvo el derecho a jugar en Santiago del Estero por su mejor diferencia de gol. Ambos equipos finalizaron la fase de grupos con 24 puntos, por lo que este duelo de eliminación directa promete ser sumamente parejo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan San Lorenzo y Central Córdoba, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y Central Córdoba?

El partido entre San Lorenzo y Central Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se jugará este sábado 22 de noviembre de 2025, a partir de las 22:00 horas (hora argentina) en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports. El árbitro designado para este compromiso será Nazareno Arasa, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este duelo de eliminación directa.

El conjunto de Boedo llega a esta instancia tras finalizar quinto en la Zona B de la fase de grupos, con una campaña de seis victorias, seis empates y cuatro derrotas que le permitieron acumular 24 puntos. Lo más destacado del momento que atraviesa el Ciclón es su racha invicta que se mantiene desde el 10 de octubre, período en el cual ha logrado una serie de triunfos y empates que le dieron confianza para afrontar esta instancia decisiva.

Sin embargo, el camino hacia los octavos de final no ha sido sencillo para San Lorenzo a nivel institucional. El club atravesó momentos complicados en el aspecto económico durante el torneo, situación que generó preocupación en el plantel. De hecho, la AFA tuvo que intervenir recientemente para pagar los sueldos del club, evitando así que Alexis Cuello, una de las principales figuras del equipo, quedara libre. Esta situación refleja la compleja realidad institucional que el Ciclón ha debido sobrellevar mientras competía en el campeonato.

En cuanto a novedades del plantel, el técnico Damián Ayude sufrió una baja de último momento con la lesión de Manuel Insaurralde. El volante de 26 años, quien venía recuperándose de una fractura en el olécranon del codo izquierdo sufrida en agosto, se encontraba en la etapa final de su puesta a punto cuando padeció una distensión en el bíceps femoral izquierdo durante el entrenamiento del jueves. Por el lado positivo, Jhohan Romaña regresaría al equipo titular tras superar el esguince de tobillo sufrido frente a Rosario Central, mientras que Perruzzi está mejor de la molestia en una de sus rodillas.

Por su parte, Central Córdoba finalizó cuarto en la Zona A de la fase regular y obtuvo la ventaja de jugar como local justamente por tener mejor diferencia de gol que San Lorenzo, ya que ambos equipos terminaron con los mismos 24 puntos. El equipo dirigido por Omar De Felippe registró dos victorias y dos derrotas en los últimos cuatro encuentros, mostrando cierta irregularidad en el tramo final del torneo.

A pesar de esta irregularidad reciente, el Ferroviario confía en la fortaleza que le brinda su estadio, donde suele rendir de manera sólida ante su gente. La temporada del conjunto santiagueño ha sido destacada más allá del ámbito local, con participaciones memorables en competencias internacionales. Central Córdoba tuvo actuaciones sobresalientes en la Copa Libertadores, donde consiguió un triunfo histórico ante Flamengo en el mismísimo Maracaná, y posteriormente continuó su camino en la Copa Sudamericana, demostrando su capacidad para competir a nivel continental.

El historial reciente entre ambos equipos favorece al visitante, con tres victorias para San Lorenzo, un triunfo para Central Córdoba y un empate en los últimos cinco enfrentamientos directos. El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, donde esperará por el vencedor del partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, programado para el domingo a las 17:30 horas en el Gigante de Arroyito.

Formaciones probables de Central Córdoba y San Lorenzo

El técnico de Central Córdoba, Omar De Felippe, mantendría el esquema que le dio buenos resultados en la última parte del torneo, priorizando el equilibrio entre defensa y ataque. En el arco se pararía Alan Aguerre, mientras que la línea defensiva estaría compuesta por Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván y Braian Cufré. El mediocampo se formaría con Matías Perelló, Iván Gómez, Matías Vera y José Florentín, buscando controlar el centro del campo.

En el ataque, De Felippe apostaría por la dupla ofensiva conformada por Leonardo Heredia y Lucas Varaldo, quienes tendrán la responsabilidad de convertir las ocasiones que genere el equipo. Además, Perruzzi está mejor de la molestia en una de sus rodillas que venía arrastrando en los últimos partidos, lo que le da al entrenador más opciones en el banco de suplentes para este compromiso de eliminación directa.

Por el lado de San Lorenzo, Damián Ayude utilizaría un esquema 4-4-2 que prioriza la intensidad y las transiciones rápidas. Orlando Gill sería el arquero titular, mientras que en defensa se pararían Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández y Elías Báez. El mediocampo estaría conformado por Emanuel Cecchini, Nicolás Tripichio, Matías Reali y Alexis Cuello, siendo este último la principal carta ofensiva del Ciclón.

En ataque, Ayude dispondría de Ezequiel Cerutti y Andrés Vombergar como delanteros, buscando aprovechar cualquier espacio que les conceda la defensa del Ferroviario. Como se mencionó anteriormente, el regreso de Jhohan Romaña es una buena noticia para el técnico, quien recupera a un defensor experimentado tras superar su esguince de tobillo. La ausencia de Manuel Insaurralde por la distensión en el bíceps femoral izquierdo es la principal baja del equipo para este encuentro.

Probable formación de Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, Matías Vera, José Florentín; Leonardo Heredia, Lucas Varaldo.

Probable formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Emanuel Cecchini, Nicolás Tripichio, Matías Reali, Alexis Cuello; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar.

Central Córdoba vs San Lorenzo: Ficha técnica