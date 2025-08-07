Otro golpazo para Moretti en San Lorenzo en medio del escándalo: "Manchó el nombre"

Otro golpazo para Moretti en San Lorenzo en medio del escándalo

Marcelo Moretti quiere volver a la presidencia de San Lorenzo tras el escándalo por los dólares recibidos por parte de la madre de un joven jugador y ahora recibió un nuevo golpazo. Parte de la actual dirigencia comandada por Julio Lopardo fue por demás contundente a la hora de hacer referencia al plan del ahora ex presidente para hacer efectivo su regreso. De esta manera, se aleja cada vez más del elenco de Boedo y la noticia no tardó en trascender.

Tanto el actual mandamás como el vice Andrés Terzano se expresaron acerca de esta cuestión y no tuvieron filtro a la hora de dar su opinión. Por supuesto, los dos coincidieron en el tema y no perdonaron al propio Moretti, con el que se especula que se trabaje en la vuelta al estadio en Avenida La Plata. En distintas entrevistas durante este jueves 7 de agosto, los mencionados directivos no dejaron pasar el momento para referirse a esta cuestión y no se guardaron nada.

Lopardo y Terzano destrozaron a Moretti en San Lorenzo

"Moretti tiene que definir qué quiere hacer, si renunciar o volver a ser presidente. No se puede seguir así, San Lorenzo merece tener definiciones. Lo que tiene que hacer es resolver sus problemas con la justicia y luego renunciar. Manchó el nombre y eso es lo principal", esbozó Lopardo en diálogo con DSports y posteriormente en TyC Sports también agregó: "Una de las dos cosas tiene que hacer, no quedarse así porque está la incertidumbre en todo el club y la vuelta a Boedo no tiene que ser usada políticamente, la gente se cansó y no alcanza con hablar".

Tan sólo unas horas antes fue el presidente a cargo del club el que también aseguró que si Moretti vuelve renunciará a la Comisión Directiva. También Martín Cigna, secretario general de la institución habló del tema en Radio La Red y sostuvo que no volverá a sus funciones si el expresidente regresa. "Tengo una posición tomada, no doy marcha atrás con eso", lanzó. Por otro lado, desde la AFA no hubo una interacción fuerte y todo dependerá de la habilitación de la Justicia que se mantiene en pie.

Julio Lopardo destrozó a Marcelo Moretti

El pedido del secretario general que impactó de lleno en San Lorenzo

"No descartamos las elecciones anticipadas", fue la contundente frase que dejó Martín Cigna en la zona mixta del Nuevo Gasómetro; si bien comentó que la cuestión será discutida en las próximas semanas, también aclaró que, a su criterio personal, "no es la mejor opción". "No sé si eso soluciona los problemas. Tenemos que enfocarnos en los juicios, las inhibiciones, los pedidos de quiebra, que son los verdaderos temas de fondo que arrastramos", expresó Cigna.

Mientras tanto, el elenco de Boedo se mantiene firme en el Torneo Clausura con un triunfo y dos empates, pero quedó eliminado de la Copa Argentina en octavos de final ante Tigre. Por supuesto, el resultado complicó los planes de Damián Ayude en el club y ahora se verán obligados a terminar lo más alto posible en la tabla anual o salir campeones para clasificar a la Libertadores del año próximo. Con las unidades que acumula hasta el momento ingresaría a la Sudamericana, pero no está lejos del objetivo, aunque todavía restan varias fechas.