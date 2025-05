Los dardos de Lopardo contra Moretti en plena crisis de San Lorenzo: "Despelote"

Sigue el escándalo en San Lorenzo: los dardos de Lopardo contra Moretti

San Lorenzo sigue sin tener calma en el fútbol argentino y lo sucedido entre el actual presidente -Julio Lopardo- y Marcelo Moretti, quien pidió licencia tras el escándalo no pasó desapercibido. Quien tomó las riendas del club tras la polémica surgida hace algunas semanas apuntó contra el mandamás saliente por sus manejos y lanzó picantes comentarios. Mientras tanto, el plantel volvió a entrenarse y se prepara para el compromiso del Torneo Apertura.

Es que los comandados por Miguel Ángel Russo buscarán meterse en semifinales del campeonato cuando enfrenten a Argentinos Juniors el próximo lunes 19 de mayo desde las 19 horas en La Paternal. Luego de que el plantel ventile que no cobran los salarios desde hace meses y no asistan a la práctica, las discusiones siguieron en la cúpula de la institución y hubo consecuencias. Tal es así que el ahora máximo directivo no se guardó nada en una reciente entrevista.

Lopardo destrozó a Marcelo Moretti en San Lorenzo

"Si tiene soluciones que venga él y arregle este despelote que hizo. Este es un club de locos", esbozó Lopardo en una charla con el medio Picado TV. De esta manera, le marcó la cancha a quien protagonizó el escándalo del año recibiendo dinero por parte de la madre de un juvenil. A su vez, contó que le pidió expresamente que "no la hagan larga" y que vuelva o renuncie, que "la licencia se levanta cuando uno quiere". Claro que, ahora la responsabilidad recaerá sobre Moretti y la decisión que tome.

Finalmente, Néstor Navarro no asumió la presidencia como surgió en un principio y sí lo hizo Lopardo. Este último, quien participó en la lista oficialista como séptimo vocal, tomó las riendas del club hasta que culmine el pedido de licencia de Moretti. Su vicepresidente será Andrés Terzano, mientras que el resto de la nueva Comisión Directiva estará integrada por Leandro Goroyesky (Tesorero), Carina Farías (Protesorera), Martín Cigna (Secretario), Uriel Barros (Prosecretario), Juan Mateo Sagardoy (Intendente) y Christian Evangelista (Subintendente). Este último integró la lista opositora que presidía Sergio Constantino, la cual perdió con la comandada por Marcelo Moretti en las elecciones.

El momento que desató el escándalo en San Lorenzo para Marcelo Moretti

Este cruce que tendrá lugar en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal comenzará este lunes 19 de mayo a las 19.00 con el arbitraje a cargo de Facundo Tello. La transmisión estará a cargo de TNT Sports, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de TNT Sports Premium, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

