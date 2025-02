La terrible decisión de Foster Gillett con un histórico club en medio de un escándalo en Argentina

Foster Gillet tomó una inesperada decisión en Uruguay que molestó a los hinchas de Rampla Juniors.

En medio del conlicto y de la desconfianza que tiene con River Plate y Vélez Sarsfield por no efectuar los pagos prometiddos, Foster Gillett tomó una fuerte decisión en un club histórico. Es que el estadounidense determinó cambiar el escudo de Rampla Juniors, equipo uruguayo del que su grupo empresario es dueño al transformarlo en Sociedad Anónima Deportiva (SAD), a fines del 2024 .

Luego de que socios y socias de Rampla Juniors aprobaran, a través de una asamblea extraordinaria en diciembre pasado, la firma del contrato a 30 años con el grupo de Foster Gillett, el popular conjunto nacido en 1914 en Aduana de Montevideo se convirtió en SAD y ya va teniendo sus primeras transformaciones. Con la promesa de grandes inyecciones de dinero, el magnate y sus colaboradores decidieron modificar el emblema tradicional de Rampla.

"Un nuevo comienzo, la misma pasión. Siempre dejando todo por Rampla Juniors", se lee en la publicación que la institución realizó en distintas redes sociales, acompañado de un video de 32 segundos en el que se observa el nuevo distintivo y se repasa a algunos equipos que quedaron en la historia.

Los principales cambios del escudo aparecen en la parte superior: donde está el sol, ahora se ve un amarillo con líneas rojas, a diferencia de antes, cuando era rojo y blanco. Mientras que el sector inferior, la parte que simula el mar se reacondicionó a celeste y azul, cambiando los tonos blanco y azul de antaño.

Verón se hartó y sacó a la luz qué pasa con Gillett en Estudiantes: "Me lleva puesto"

Juan Sebastián Verón se hartó y sacó a la luz todo lo que pasa en Estudiantes de La Plata con Foster Gillett. El presidente del "Pincharrata" prendió el ventilador y reveló todos los detalles acerca del día a día de este polémico acuerdo con el inversor estadounidense, que lo llevó a estar en el centro de la escena en el fútbol argentino.

Durante la entrevista con Radio Provincia (AM 1270), el ídolo de la institución disparó munición gruesa acerca de esta situación. De hecho, confirmó que si se cae el acuerdo se podría ir del club, reconoció que se siente "cansado" por la repercusión que tuvo esta gestión y aseguró que lo están "operando" otros dirigentes en la interna.

Los dardos de Verón por el acuerdo con Gillett en Estudiantes: "Estoy cansado"

Los 10 millones de dólares que todavía no depositó el grupo inversor de Foster

Seguimos trabajando en el acuerdo, en la parte más importante, en estructurarlo bien. No hay que pasar por alto que Estudiantes es parte, que nosotros pedimos ese dinero y que no fue una propuesta de Foster. Fue viendo cómo venía el mercado, que venía la Copa Libertadores y tomando la decisión de no vender a los jugadores más importantes. El inversor aceptó y corrimos ese riesgo. Viendo el plantel que tenemos, no fue un error. Lamentablemente hay cuestiones burocráticas que no corren a la par del fútbol.

Tuvo varias trabas burocráticas y tuvo que mover una cantidad importante de dinero que llevó su tiempo. No se contempló esa demora en su momento y por eso el retraso. Es cuestión de poder resolverlo. Los compromisos se van a terminar cumpliendo. Por ahí no en el tiempo y forma que estimábamos, pero son cosas que pasan. Es importante que esto no se vuelva a repetir a futuro y el lo está trabajando en la parte legal. Confiaba que el movimiento de dinero iba a ser mucho más fluido. En esa cantidad de dinero, surgieron cuestiones que el no contempló y que ahora no se tienen que volver a repetir.

Si se cae el acuerdo con Gillett, Verón se va

Nosotros realmente planteamos hacer crecer al club de manera exponencial. No me alcanza con comprar cuatro jugadores y ganar la Copa Libertadores. Eso es corto plazo. No me preocupa la interna. No se lo va a llevar puesto a Foster. Esto es un proyecto mio. El club como hasta hoy, no tiene más para crecer. Si no hay acuerdo, yo no tengo ganas de seguir renegando. Si esto no se da, en junio tenemos que vender todo un plantel y traer otro. Yo no quiero eso. Ya está.