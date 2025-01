El grupo inversor de Gillett ya realizó sus primeros negocios junto con el club platense, a pesar de que no hay ningún proyecto aprobado.

Juan Sebastián Verón habló este miércoles sobre el acuerdo con el grupo inversor de Foster Gillett para gerenciar el área de fútbol de Estudiantes de La Plata. El presidente del club defendió nuevamente la sociedad con el magnate estadounidense, a la vez que apuntó contra aquellos integrantes de la Comisión Directiva que no apoyan el proyecto por, según declaraciones que hizo en una entrevista con Radio Provincia, aferrarse "a un club de otra época". En febrero, se realizará una Asamblea Extraordinaria en la que los socios decidirán si quieren seguir adelante con esta propuesta presentada por el exfutbolista e ídolo del 'Pincha'.

A pesar de no haber aprobado la proposición definitivamente, Gillett y el cuadro platense ya realizaron sus primeros negocios en conjunto: el grupo inversor pagó la cláusula de Cristian Medina, exjugador de Boca Juniors, quien no jugaba en su equipo desde octubre por problemas con la dirigencia. A su vez, también ficharon al delantero Lucas Alario, proveniente del Internacional de Porto Alegre, y presentaron una oferta para competir con el 'Xeneize' por Alan Velasco, quien actualmente se encuentra en la MLS.

Las declaraciones de Verón sobre el acuerdo con Gillett: "Se pulieron varios puntos"

La 'Brujita' habló sobre el estado de situación del acuerdo con el empresario norteamericano, aunque también admitió que no conoce los detalles del mismo: "Le estamos dando el marco legal al acuerdo para que trabajemos en conjunto. Vamos a conformar una sociedad con el inversor. El negocio es en base al fútbol. Se pulieron varios puntos del acuerdo macro". "La letra chica ni siquiera yo la sé. Está bien que haya un contrapunto dentro de la Comisión Directiva", declaró.

El presidente del 'Pincha' se mostró confiado sobre la sociedad que busca conformar con el magnate estadounidense: "En seis meses todos los clubes van a querer hacer lo que estamos haciendo nosotros"

Además, reconoció que hay diferencias en la CD de Estudiantes en torno a este proyecto y criticó fuertemente a quienes se niegan a su aprobación: "Se aferran a un club de otra época. No me parece sano que nos perdamos esta oportunidad. Muchos se aferran al club de otra época, pero Estudiantes necesita otra cosa para crecer". También aprovechó para destacar que la propuesta presentada es completamente innovadora y redobló la apuesta al decir que el modelo será imitado en el fútbol argentino: "El riesgo que corre Estudiantes es ninguno. Esto es nuevo, no existe en otro lugar. En seis meses todos los clubes van a querer hacer lo que estamos haciendo nosotros", agregó el ex jugador de la Selección Argentina.

Por último, el campeón de la Copa Libertadores de América 2009 con el club platense comentó como continuará su gestión en caso de que no se apruebe el acuerdo: "Si los socios no aprueban el acuerdo, seguiré trabajando hasta el final de mi gestión. Siento que si no se aprueba es por detalles, lejos estamos de querer hacerle daño al club".

Verón opinó sobre la llegada de Medina a Estudiantes: "Pisar el palito"

El presidente del 'Pincha' se refirió a la polémica sobre la llegada del volante de Boca Juniors al equipo, luego de estar "colgado" desde octubre por cortocircuitos con la dirigencia del 'Xeneize': "Medina hizo un acuerdo con un particular. Nosotros entramos a partir de que el jugador terminó su vínculo con Boca cuando pagó la cláusula. Yo no quiero ni que Riquelme o Boca entren en un juego que no nos conviene, no le queremos hacer pisar el palito a nadie".