Detuvieron a una niñera que le pegaba a un bebé de siete meses en Córdoba: "Lo asfixió y torturó"

En un caso de maltrato infantil que conmocionó a la provincia de Córdoba, una niñera fue detenida por la Justica por golpear a un bebé de siete meses. La Fiscalía de Instrucción del distrito un turno cinco confirmó este martes la medida contra la acusada, quien fue imputada por el delito de lesiones leves reiteradas.

Los padres del menor, que habían contratado a la niñera a través de una agencia dos meses atrás, descubrieron que la mujer de 50 años le pegaba al pequeño a través de las cámaras de seguridad de la casa. Al revisar las grabaciones, advirtieron el maltrato y se presentaron de inmediato en la Unidad Judicial N.º 5 de barrio Colinas de Vélez Sarsfield para denunciar el hecho.

Días atrás, Georgina, la madre del niño, comenzó a sentir que algo extraño le pasaba a su hijo. “Sé que los bebés lloran, pero había muchos cambios”, contó la mujer, totalmente conmocionada. Inmediatamente, le dijo a su marido que "algo andaba mal". Horas después, decidió ver las grabaciones y se llevó una sorpresa: vio cómo la mujer sacó con fuerza de la cuna al nene, lo depositó en la cama del matrimonio y le pegó un cachetazo para que deje de llorar y cambiarle el pañal.

“Le dio vuelta la cara”, recordó Georgina. Desesperada porque la señal de la transmisión se cortó, le avisó a su marido. En la filmación de lo que ocurría en la habitación matrimonial, quedó plasmado el violento modo en que la niñera había sacado al niño de la cuna y cómo le tapaba la cara con una manta para que dejara de llorar.

En diálogo con el medio cordobés Cadena 3, la mamá afirmó que "no hay justificativos" para el accionar de la empleada y contó que hay más videos que fueron aportados a la Justicia. El abogado Ramiro Bazán Fernández, que representa a la familia de la víctima, fue contundente: “Los videos son espantosos. Asfixió y torturó al niño”.

“Mi otro nene de dos años y medio nunca se quiso quedar con ella, quería ir a la guardería. Después de esto, cuando le pregunté qué pasó, me dijo que era mala”, agregó Georgina, que también responsabiliza a la agencia mediante la cual contrató a la niñera.

Según lo informado por medios locales, personal de la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles llevó a cabo una orden de allanamiento en el domicilio del barrio Cáceres, al sur de la ciudad capital, donde se detuvo a la mujer de 50 años. La aprehendida fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía del Departamento 1, a cargo de Celeste Blasco.

La familia solicitó agravar la acusación por lesiones graves agravadas y analizan incorporar otras figuras penales como tentativa de homicidio y privación ilegítima de la libertad, ya que según el letrado, la acusada habría trabado la puerta cuando la madre intentó ingresar a la vivienda tras ver la filmación. “Es una situación que nos tiene que doler a todos como sociedad”, expresó el abogado Bazán, quien luego señaló que "la familia está totalmente destruida, pero gracias a las cámaras se pudo evitar una tragedia mayor”.

Condenaron a un ex intendente de Córdoba a tres años de cárcel por abuso sexual y coacción

La Cámara del Crimen de Cruz del Eje condenó al ex intendente de la localidad de El Brete, Departamento Cruz del Eje, José Eugenio Díaz, a tres años de prisión por abuso sexual y coacción en perjuicio de cuatro mujeres. Los crímenes ocurrieron entre 2002 y 2004, cuando el hombre ejercía su cargo de jefe comunal.

Según la declaración de las víctimas, el ex funcionario ejercía violencia de género y las extorsionaba con la amenaza de quitarles el plan social. La sentencia fue dictada el pasado 19 de junio: se dio en el marco de un juicio abreviado en el que el imputado, quien se opuso a una pericia psicológica, confesó los hechos que ocurrieron en su despacho hace poco más de 20 años.

En el escrito se indica que, a una de las víctimas, le dijo “de forma intimidatoria ‘que no volvería a trabajar más, si no se acostaba con él. Le dio a entender que de no acceder a mantener relaciones sexuales, se quedaría sin trabajo y/o le daría de baja al plan social con que la misma contaba”. De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas, otras de las repudiables frases que señalaron las mujeres fueron: "Si no te acostás conmigo, no trabajás más" o "Pensalo bien, porque tenés una hija. Así como te doy un plan, te lo puedo sacar".

En declaraciones a El Doce, el abogado querellante Pablo Olmos indicó que, durante el juicio, descubrieron que la fiscal de Cámara, Fabiana Pochettino, ya había llegado a un acuerdo con la defensa del imputado: "La pena era de dos a 32 años y la fiscal pidió tres. Una pena irrisoria", explicó con indignación. Además, aclaró que las denunciantes sufrieron presiones en su comunidad, por lo que se vieron obligadas a reubicarse.

El Tribunal consideró acreditados los abusos y amenazas cometidas por Díaz, quien deberá cumplir reglas de conducta durante cuatro años, entre ellas, mantenerse alejado de las víctimas, someterse a tratamiento psicológico y abonar una reparación económica de 3,5 millones de pesos a cada una de las mujeres que aceptaron el acuerdo. Sin embargo, la Justicia no lo inhabilitó para ejercer funciones. De hecho, su hijo Pablo Díaz es hoy el actual jefe comunal de El Brete.