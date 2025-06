Mirtha Legrand contó la verdad de su despedida de la televisión: "No sé"

Mirtha Legrand contó la verdad de su despedida de la televisión.

Mirtha Legrand aclaró los rumores que circulan sobre su final de ciclo en la televisión a los 98 años y dijo toda la verdad. La palabra de "La Chiqui" ante la información que dio a conocer el periodista Adrián Pallares en Intrusos (América TV) y provocó sorpresa en el espectáculo.

La conductora Mirtha Legrand fue al teatro a ver el musical de Pretty Woman en el Teatro Astral y a la salida fue interceptada por movileros que le preguntaron por su posible retiro de los medios. De forma concisa pero siempre picante, la conductora cruzó los dichos de Adrián Pallares y sostuvo: "No sé de dónde salió esa información". Segundos después Mirtha Legrand reforzó la idea de que aún no se retirará de la televisión y manifestó: "Yo no dije nada, no sé de dónde salió".

Los dichos de Adrián Pallares que desconcertaron a Mirtha Legrand

Días atrás, Pallares había anunciado la bomba que paralizó al espectáculo y daba a entender que Mirtha Legrand terminaría su paso por la televisión a fines del 2025: "Este es el último año de Mirtha Legrand en televisión. Está preparando todo para que sea su gran despedida, ya lo habló con su gente más cercana así que de acá a que termine el programa este año irán haciendo cositas para darle un cierre".

La noticia provocó dudas entre sus compañeros de equipo en América TV, pero Adrián Pallares se mostró decidido con su información y aseguró: "Lo tiene decidido. Siente que está bien y que se cumplió un ciclo". Más allá de los dichos del conductor y del derecho a réplica de "La Chiqui", nadie del círculo íntimo de Mirtha o de la producción de La Noche de Mirtha -su ciclo de cenas en El Trece- emitió un comunicado sobre esta situación que movilizó a televidentes y medios.