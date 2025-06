A dos días de su estreno, Telefe LEVANTÓ La Voz Argentina: los motivos de la insólita decisión.

El pasado lunes 23 de junio, Telefe estrenó una nueva edición de La Voz Argentina como reemplazo de la recién terminada temporada de Gran Hermano 2025. Y aunque si bien los números de rating fueron muy buenos en sus primeros dos días de emisión, el canal tomó una drástica decisión que generó gran conmoción entre los televidentes: se levantó el ciclo.

Precisamente, este miércoles 25 de junio el canal no emitió el reality conducido por Nico Occhiato por un particular motivo. Aunque si bien este tendría que haber sido el primer día de La Voz como plato fuerte del prime time nocturno, Telefe decidió no pasar el programa. Esto se debe a que la señal tiene un acuerdo comercial con el Mundial de Clubes y emite los partidos, y esta noche el horario del reality coincidía con el partido de River Plate contra el Inter de Milán.

Por este motivo en la noche del miércoles Telefe no pasó ningún programa de entretenimiento en su horario de prime time, ya que priorizó emitir el partido que definía la continuidad del equipo argentino en el Mundial. En la jornada del jueves, la grilla volverá a la normalidad: de 21:30 a 22:45 se emitirá La Voz Argentina y de las 22:45 hasta las 00:00 se hará una última edición de Gran Hermano en donde se repasarán los momentos más icónicos del ciclo y se entregarán premios.

El drama de una figura de La Voz Argentina en pleno vivo: se tuvo que ir del estudio

La Voz Argentina regresó a la pantalla de Telefe con grandes mediciones de rating, por primera vez con la conducción de Nicolás Occhiato. En ese contexto, un imprevisto que sufrió una de las figuras del show hizo que debiera retirarse del estudio y el momento causó repercusión en las miles de personas que estaban viendo.

Esta vez el ciclo de música se puede ver a través de YouTube por los canales de Luzu TV y el de Telefe, en un streaming a modo de reacción al programa conducido por Santiago Talledo, Momi Giardina y Sofi Martínez; en la edición de ayer también estaba el influencer Lucas Spadaffora. Lo que sorprendió a los televidentes fue que Giardina en un momento anunció que debía ir al baño y se fue del estudio.

Ante esa realidad, muchos usuarios de redes comenzaron a preguntarse qué pasó y el productor del programa se pronunció al respecto: "Momi de la nada nos manda un mensaje que decía 'quiero vomitar'. Entonces me voy corriendo al estudio y le empiezo a hacer señas de 'salí a vomitar'. Por eso ella miraba para todos lados, estaba buscando mi respuesta". "Anoche la llamo y me dice 'si estábamos acá (en Luzu), me voy vuelta y vomito'. Nosotros atrás de cámara teníamos a Darío Turovelzky (el CEO de Viacom Internacional), las tres autoridades más importantes de Telefe", continuó el productor. Y cerró: "Ellos estaban viendo y nadie sabía lo que estaba por hacer Momi, por que salió diciendo 'disculpen, voy un ratito al baño' y agachada. Y cuando yo miro para el costado, se lanza un pato".