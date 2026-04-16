Premio en metálico del Abierto de Francia sube 9,5%; se homenajeará a los jugadores que se retiren

Imagen de archivo del logotipo de Roland Garros y pelotas de tenis durante la segunda ronda del Abierto de Francia en Roland Garros, París, Francia.

​El premio en metálico del Abierto de Francia de este año aumentará un 9,5%, lo que elevará la bolsa total a 61,7 millones de euros (72,69 ‌millones de dólares), según informaron los ‌organizadores el jueves.

El incremento de 5,4 millones de euros con respecto a 2025 supone una continuación del alza constante de las ganancias de los jugadores en este Grand Slam sobre tierra batida.

En los últimos años, los organizadores se han centrado en aumentar los premios en metálico en todas las rondas, no solo para los campeones, sino también para los jugadores eliminados en las primeras fases, en medio de crecientes demandas dentro ​del deporte para una ⁠distribución más justa de los ingresos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El torneo de París, que se celebra anualmente ‌en Roland Garros, ha mantenido la igualdad en los premios en ⁠metálico para hombres y mujeres.

El aumento de los premios ⁠económicos se produce en un momento en que crece la presión de los jugadores para obtener una mayor parte de los ingresos, con debates en curso en todo el ⁠deporte en los que participan los organismos reguladores y los organizadores de ​los torneos.

A pesar de este último aumento, se espera que ‌Roland Garros siga por detrás de los ‌otros tres Grand Slams en cuanto a la dotación total de premios.

El Abierto ⁠de Estados Unidos ofreció el mayor fondo de premios de los Grand Slams el año pasado, con 90 millones de dólares, mientras que Wimbledon repartió 53,5 millones de libras esterlinas (72,4 millones de dólares). El Abierto de Australia ofreció este año una bolsa ​récord de 111,5 ‌millones de dólares australianos (79,92 millones de dólares).

Los organizadores también anunciaron que el torneo pondrá a prueba el uso de dispositivos conectados portátiles por parte de los jugadores para recopilar datos de rendimiento físico, convirtiéndose en el primer Grand Slam en hacerlo.

El uso de dicha tecnología está permitido en el ⁠circuito ATP desde 2024, aunque los torneos de Grand Slam operan de forma independiente. La prueba también se aplicará en Wimbledon y en el Abierto de Estados Unidos.

Los organizadores también organizarán una serie de ceremonias para homenajear a los jugadores que participan en el torneo por última vez o que se han retirado recientemente.

La ex número cuatro del mundo Caroline García, que anunció el año pasado que pondría fin a su carrera en 2025, será ‌homenajeada el 4 de junio entre las semifinales femeninas, tras haber optado por posponer cualquier homenaje cuando hiciera su aparición de despedida en 2025.

El francés Gaël Monfils, que ha declarado que la temporada 2026 será la última, también será homenajeado durante el torneo y en un evento benéfico el 21 de mayo en la pista Philippe-Chatrier titulado "Gaël and Friends".

"Es ‌un showman, le hemos dado las riendas de esta velada benéfica", declaró la directora del torneo, Amélie Mauresmo. "Obviamente habrá tenis, con un formato especial de dobles mixtos, y habrá entretenimiento. Tiene ‌un universo muy particular".

Los ⁠beneficios del evento se destinarán a organizaciones benéficas vinculadas a la federación y a causas elegidas por Monfils.

El jugador suizo Stanislas Wawrinka, campeón ​en 2015 y tres veces ganador de Grand Slam, también será homenajeado tras la que se espera que sea su última participación en el torneo.

(1 dólar = 0,8488 euros)

(1 dólar = 1,3951 dólares australianos)

(1 dólar = 0,7389 libras)

(Escrito por Julien Pretot; editado en español por Carlos Serrano)