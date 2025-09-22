La tranquilidad en el barrio privado de Santo Tomé se quebró con la denuncia de un hecho de inseguridad. Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, referente y figura de Colón de Santa Fe, fue víctima de un robo en su vivienda: delincuentes ingresaron a su domicilio y se llevaron joyas, ropa, perfumes e indumentaria del club.

El episodio salió a la luz alrededor de las 13.18 de este domingo, cuando personal del Comando Radioeléctrico se presentó en el country El Paso, tras recibir un aviso por parte del guardia de seguridad. El ex jugador de la Selección Argentina contó que había regresado de entrenar y notó un detalle que lo inquietó de inmediato: una de las puertas corredizas había quedado sin traba.

Al ingresar, la escena era clara: desorden generalizado y faltantes. Según relató el exdelantero de Newell's y Atlético Tucumán, delincuentes aprovecharon la ocasión para sustraer varias pertenencias de valor.

El atacante, de 40 años, se mostró sorprendido y contrariado por la situación. "Uno nunca espera algo así en un lugar privado y con seguridad", deslizó a su entorno, aunque no pudo precisar con exactitud el monto total de lo robado.

Los encargados de seguridad interna mencionaron que, al tratarse de un domingo, suelen ingresar numerosas visitas al predio, lo cual complica la tarea de individualizar a posibles sospechosos. El episodio no solo generó malestar en el círculo íntimo del "Pulga", sino que también despertó preocupación entre los vecinos del exclusivo country.

La causa quedó en manos de la Subcomisaría 15ª, que inició las actuaciones de rigor para intentar dar con los autores del hecho. De esta manera, el histórico jugador fue víctima de la ola de inseguridad que azota el territorio santafesino y cuya problemática no puede ser solucionada por las medidas establecidas por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Colón de Santa Fe se salvó del descenso en la Primera Nacional

El robo que sufrió el "Pulga" sucedió horas previas al encuentro que disputó Colón contra Deportivo Morón en el Estadio Brigadier Estanislao López, correspondiente a la fecha 32 de la Primera Nacional. Mientras se disputaba el partido, el conjunto santafesino recibió una noticia que le cambió el ánimo: se salvó del descenso a la tercera división. Esto ocurrió porque sus rivales directos en la lucha, Defensores Unidos de Zárate y Talleres de Remedios de Escalada, no lograron sumar los puntos necesarios para mantener la categoría.

El domingo por la tarde, tanto CADU como Talleres enfrentaron partidos claves. Defensores Unidos empató como local ante Nueva Chicago, mientras que Talleres perdió 2 a 0 contra Mitre en Santiago del Estero. Estos resultados fueron determinantes para que ambos equipos desciendan y, en consecuencia, aseguren la permanencia del Sabalero.

La situación de Talleres era especialmente crítica, ya que necesitaba un triunfo propio y un resultado favorable en Santa Fe para conservar la categoría. Sin embargo, la derrota frente a Mitre terminó con esas chances y selló su descenso a la Primera B Metropolitana. Por su parte, el empate de Defensores Unidos con Nueva Chicago también significó la condena para el equipo zarateño, que había ascendido a la Primera Nacional apenas en 2022. Necesitaban una victoria para seguir soñando con la permanencia, pero no lo lograron.

Con la salvación confirmada, Colón continuó su partido contra Deportivo Morón, donde igualaba sin goles. La tranquilidad llegó antes de que finalizara el encuentro, gracias a los resultados de los otros dos equipos involucrados en la pelea por no descender.