Colón de Santa Fe se salvó del descenso en la Primera Nacional

Mientras aún disputaba su encuentro frente a Deportivo Morón, Colón recibió una noticia que le cambió el ánimo. El conjunto de Santa Fe que, durante la semana, vivió un escándalo ahora se salvó del descenso a la tercera división. Esto ocurrió porque sus rivales directos en la lucha, Defensores Unidos de Zárate y Talleres de Remedios de Escalada, no lograron sumar los puntos necesarios para mantener la categoría.

El domingo por la tarde, tanto CADU como Talleres enfrentaron partidos claves. Defensores Unidos empató como local ante Nueva Chicago, mientras que Talleres perdió 2 a 0 contra Mitre en Santiago del Estero. Estos resultados fueron determinantes para que ambos equipos desciendan y, en consecuencia, aseguren la permanencia del Sabalero.

La situación de Talleres era especialmente crítica, ya que necesitaba un triunfo propio y un resultado favorable en Santa Fe para conservar la categoría. Sin embargo, la derrota frente a Mitre terminó con esas chances y selló su descenso a la Primera B Metropolitana. Por su parte, el empate de Defensores Unidos con Nueva Chicago también significó la condena para el equipo zarateño, que había ascendido a la Primera Nacional apenas en 2022. Necesitaban una victoria para seguir soñando con la permanencia, pero no lo lograron.

Con la salvación confirmada, Colón continuó su partido contra Deportivo Morón, donde igualaba sin goles. La tranquilidad llegó antes de que finalizara el encuentro, gracias a los resultados de los otros dos equipos involucrados en la pelea por no descender.