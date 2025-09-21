"Siempre a mí": Julián Álvarez se hartó del Cholo Simeone en Atlético Madrid

"Siempre a mí": Julián Álvarez, sacado contra el Cholo Simeone en Atlético de Madrid.

Julián Álvarez se enojó con Diego "Cholo" Simeone en Atlético Madrid, luego de que el entrenador lo sacara frente a Mallorca por LaLiga. Es que el director técnico quitó de la cancha al delantero de la Selección Argentina en el minuto 62, para darle lugar a Alexander Sørloth, quien para colmo un rato después se fue expulsado.

"¡Siempre a mí!", se le leyó en los labios al ex River Plate cuando ya estaba sentado en el banco de los suplentes, mientras movía la cabeza en un claro gesto de "no, no". La "Araña" fue reemplazado en cuatro de los cinco partidos oficiales que disputó en lo que va de la temporada del "Colchonero". El duelo en Son Moix culminó 1-1 y el elenco rojiblanco sigue sin levantar en España, ya que apenas acumuló hasta ahora seis puntos en cinco presentaciones.

Noticia en desarrollo...