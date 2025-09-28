River Plate cayó por 2 a 1 ante Riestra y acentúa su crisis en el fútbol argentino

River perdió con Riestra, se fue silbado y acumuló su cuarta derrota consecutiva.

River Plate perdió ante Deportivo Riestra por 2 a 1 en el Estadio Monumental en el duelo correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025. El conjunto que dirige Marcelo Gallardo jugó un muy mal partido y sumó su cuarta derrota consecutiva después de quedar eliminado en la Copa Libertadores ante Palmeiras. Una vez finalizado el encuentro, los hinchas del 'Millonario' silbaron al equipo y expresaron su descontento por el mal presente que atraviesa en el fútbol argentino.

El 'Malevo' comenzó arriba en el marcador con un gol de Antony Alonso a la salida de un córner, luego de una mala defensa y una floja salida de Franco Armani. Minutos después, Giuliano Galoppo aprovechó un rebote para rematar desde el borde del área e igualar parcialmente el duelo; sin embargo, Pedro Ramírez aprovechó un error de Fabricio Bustos para decretar el resultado final y obtener un triunfo histórico para el cuadro de Bajo Flores. Ahora, está líder de la Zona B con 22 unidades, mientras que los de Núñez quedaron como escoltas con cuatro puntos menos.

Mientras los jugadores de Riestra festejaban un triunfo histórico en el Más Monumental, los jugadores de River se fueron reprobados por todo el estadio.



El uno por uno de River en la derrota ante Riestra