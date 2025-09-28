River Plate cayó por 2 a 1 ante Riestra y acentúa su crisis en el fútbol argentino

River Plate perdió ante Deportivo Riestra por 2 a 1 en el Estadio Monumental en el duelo correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025. El conjunto que dirige Marcelo Gallardo jugó un muy mal partido y sumó su cuarta derrota consecutiva después de quedar eliminado en la Copa Libertadores ante Palmeiras. Una vez finalizado el encuentro, los hinchas del 'Millonario' silbaron al equipo y expresaron su descontento por el mal presente que atraviesa en el fútbol argentino.
El 'Malevo' comenzó arriba en el marcador con un gol de Antony Alonso a la salida de un córner, luego de una mala defensa y una floja salida de Franco Armani. Minutos después, Giuliano Galoppo aprovechó un rebote para rematar desde el borde del área e igualar parcialmente el duelo; sin embargo, Pedro Ramírez aprovechó un error de Fabricio Bustos para decretar el resultado final y obtener un triunfo histórico para el cuadro de Bajo Flores. Ahora, está líder de la Zona B con 22 unidades, mientras que los de Núñez quedaron como escoltas con cuatro puntos menos.
Mientras los jugadores de Riestra festejaban un triunfo histórico en el Más Monumental, los jugadores de River se fueron reprobados por todo el estadio.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025
El uno por uno de River en la derrota ante Riestra
- Franco Armani (4): mala salida en el primer gol del rival y floja respuesta en el segundo, que entró por el primer palo. No tuvo mayores intervenciones en el partido.
- Fabricio Bustos (3): impreciso con la pelota en los pies, salió reemplazado a falta de 15 minutos para el final para cambiar el esquema. Gran responsable en el segundo gol de Riestra dejando que Ramírez le gane la posición sin esfuerzo.
- Lucas Martínez Quarta (4): regular rendimiento del central, aunque quedó muy expuesto al tener que manejar la pelota (o incluso lanzar al área), una faceta del juego en la que no destaca.
- Paulo Díaz (4): pésima decisión en el primer gol, retrocediendo hacia su propio arco en lugar de atacar el centro en una defensa en zona. No pasó mayores sobresaltos en el segundo tiempo, si bien quedó mano a mano con los delanteros del 'Malevo'.
- Marcos Acuña (5): tuvo más participación en el ataque y generó algunas ocasiones de peligro en el primer tiempo, pero su aporte se esfumó con el correr de los minutos. Tiró una gran cantidad de centros a un área rival despoblada de compañeros y llena de rivales.
- Kevin Castaño (5): discreta actuación del colombiano en la mitad de cancha, colaborando en la circulación de la pelota pero sin mayores contribuciones en ataque.
- Giuliano Galoppo (7): otro gol más para el volante con pasado en Banfield, esta vez con un gran remate desde el borde del área. Fue uno de los más destacados del equipo pero el entrenador decidió reemplazarlo con media hora por delante.
- Juan Portillo (7): buena actuación del ex Talleres de Córdoba, muy sólido a la hora de marcar. En el segundo tiempo funcionó como último hombre y cortó los contraataques del rival con autoridad.
- Juan Fernando Quintero (8): uno de los puntos altos del 'Millonario', mantuvo con vida al equipo hasta los últimos minutos. Se hizo cargo de la pelota y rompió la férrea defensa de Riestra con pases a la espalda de la última línea que no lograron capitalizar sus compañeros. No logró ser determinante desde la pelota parada.
- Miguel Borja (2): otro partido sin ningún tipo de trascendencia para el delantero colombiano, cuya presencia adentro del área fue meramente testimonial. En las pocas intervenciones que tuvo resolvió mal y le anularon un gol por estar en posición adelantada.
- Maximiliano Salas (6): peleó y logró generar peligro, pero no pudo mantener su característica intensidad en el complemento. Su infantil expulsión no cambió el trámite pero empañó su actuación.
- Santiago Lencina (5): relegado a la banda derecha, una posición completamente ajena para él, no logró tener mayores intervenciones en el encuentro.
- Ignacio Fernández (6): tuvo una clara ocasión que Ignacio Arce contuvo y pudo armar algunas asociaciones en el último tercio en los minutos que estuvo en cancha.
- Facundo Colidio (4): muy impreciso en las pocas pelotas que tocó a pesar de sus intenciones. Estuvo apenas un cuarto de hora en la cancha pero nunca pudo acomodarse en una posición.