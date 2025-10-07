Sorpresa: la FIFA sancionó a River y deberá pagar una fortuna

La multa de la FIFA a River por una fortuna.

La FIFA sancionó a River Plate y la noticia causó un fuerte impacto en el elenco de Núñez en las últimas horas ya que deberán pagar una importante suma de dinero a raíz de la multa impuesta por la entidad presidida por Gianni Infantino. El motivo no tiene que ver precisamente con el plantel que dirige Marcelo Gallardo, sino con sus hinchas y su accionar en el Mundial de Clubes 2025. Si bien la estadía del equipo sólo fue de tres partidos, sus fanáticos causaron problemas y hubo repercusión.

Los lamentables hechos mencionados por el ente que regula el fútbol a nivel global tienen que ver con los términos utilizados en ciertas canciones o los insultos racistas a los rivales que el "Millonario" enfrentó. Cabe destacar que comenzaron el torneo con un triunfo por 3 a 1 contra Urawa Red Diamonds de Japón, empataron sin goles con Monterrey de México y se despidieron con una derrota ante Inter de Milán de Italia por 2 a 0. En los últimos dos encuentros, hubo motivos suficientes para que la FIFA lleve a cabo una dura penalización económica para la institución.

La dura sanción de la FIFA a River por el Mundial de Clubes: la fortuna que tendrá que pagar

La entidad liderada por Infantino tomó la decisión de sancionar a River por distintas cuestiones y ahora la dirigencia tendrá que hacerse cargo del pago de manera obligada y antes de un determinado plazo. Es que tendrán que abonar 88.000 dólares (unos 126 millones de pesos al cambio oficial de hoy) y, en el caso de que no lo cumplan, sufrirán otra penalización aún peor con respecto al Estadio Monumental. De acuerdo al comunicado oficial, el "Millonario" violó el Código Disciplinario por las distintas acciones que mencionaron.

Según lo expresado, por parte del público hubo cánticos homofóbicos contra los rivales, lanzamiento de objetos, humo en las tribunas de los estadios y hasta el despliegue de una bandera no permitida. Por otro lado, también detallaron insultos a futbolistas como es el caso de Esteban Andrada, arquero de Monterrey con pasado en Boca como también canciones contra el "Xeneize". Con Jorge Brito a la cabeza, los dirigentes se hicieron cargo de la situación pero corren el riesgo de no contar con el 25% de su público en su cancha si no cumplen con el pago en el trimestre venidero y la participación en un plan en conjunto con la FIFA contra la discriminación en los estadios.

River Plate recibió una fuerte sanción por parte de la FIFA sobre su participación en el Mundial de Clubes Estados Unidos 2025

