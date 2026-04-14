Rotación a pleno en River vs. Carabobo por Copa Sudamericana: 9 cambios del Chacho Coudet

Rotación a pleno en River vs. Carabobo: los 9 cambios del Chacho Coudet

River Plate enfrentará a Carabobo de Venezuela este miércoles 14 de abril en el Estadio Monumental por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y Eduardo "Chacho" Coudet ya planea cambios. En la antesala del Superclásico ante Boca Juniors en el mismo recinto el domingo 19, el DT optará por la rotación para "cuidar" a algunos futbolistas. Ante la obligación de conseguir triunfos en ambos cotejos, el entrenador piensa en el once que parará en los dos partidos.

Por supuesto, el primer objetivo es conseguir los tres puntos en casa ante el equipo venezolano para que el empate conseguido ante Blooming en Bolivia valga todavía más. El duelo ante el rival de toda la vida tampoco pasa desapercibido, más aún sabiendo lo que implicaría una victoria para la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura y el hecho de ganarle al "Xeneize". Con los dos compromisos con pocos días de diferencia, Coudet se inclinaría por al menos nueve modificaciones con respecto a los que vencieron a Racing en el Cilindro.

Los nueve cambios de Coudet en River para enfrentar a Carabobo por la Sudamericana

En principio, Santiago Beltrán se mantendría en el arco del "Millonario" para este compromiso y la defensa cambiaría casi toda. Lautaro Rivero podrá volver a la titularidad después de perderse el encuentro ante Racing por cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas y Tobías Ramírez se mantendría en el 11 mientras que Lucas Martínez Quarta será baja por la expulsión en la primera jornada, aunque no se descarta la presencia de Germán Pezzella. A su vez, el uruguayo Matías Viña también aparecería por la banda izquierda reemplazando a Marcos "Huevo" Acuña como Fabricio Bustos por la derecha en lugar de Gonzalo Montiel.

En el mediocampo serían todas caras nuevas y se sumará el regreso a las canchas de Giuliano Galoppo por Fausto Vera y Juan Fernando Quintero se perfila para sumar minutos desde el primer minuto con Juan Cruz Meza al lado en lugar de Tomás Galván y Kevin Castaño como volante central por Aníbal Moreno. A su vez, Sebastián Driussi y Facundo Colidio saldrían de la formación habitual para darle lugar a otros dos atacantes.

Cómo formará River vs. Carabobo por la Sudamericana

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Tobías Ramírez o Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Juanfer Quintero sería titular en River vs. Carabobo por la Sudamericana

Cuándo juega River vs. Carabobo por la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

Este miércoles 14 de abril desde las 21.30, el "Millonario" recibe en el Estadio Monumental al conjunto venezolano por la segunda fecha de la fase de grupos del torneo continental. Los dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet que vienen de empatar 1 a 1 con Blooming de Bolivia como visitantes saben que un triunfo será vital para pensar en una posible clasificación como líderes del Grupo H. En cuanto a la transmisión, el cotejo que tendrá como árbitro al peruano Kevin Ortega, estará a cargo del canal ESPN y de la plataforma Disney+ en su versión Premium.

El fixture de River en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana