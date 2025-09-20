River visita a Atlético Tucumán: cuando juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate visitará este sábado a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro, en un encuentro que tendrá una particularidad especial: Marcelo Gallardo presentará un equipo alternativo con varios juveniles para preservar a los titulares pensando en la revancha con Palmeiras por la Copa Libertadores. El Millonario lidera su zona del Torneo Clausura 2025 con 18 puntos y se mantiene invicto en el certamen doméstico, mientras que el Decano atraviesa un momento complicado tras dos derrotas consecutivas que lo tienen en el octavo lugar de su grupo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Atlético Tucumán, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Atlético Tucumán?

El partido entre River Plate y Atlético Tucumán por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025 se jugará este sábado 20 de septiembre de 2025, a partir de las 21.15 (hora argentina) en el estadio Monumental José Fierro de San Miguel de Tucumán. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina y será dirigido por el árbitro Facundo Tello.

El contexto del partido estará marcado por la prioridad que River le da a la Copa Libertadores. El Millonario perdió 2-1 ante Palmeiras el miércoles pasado en el Monumental y deberá revertir la serie en Brasil el próximo miércoles. Por esa razón, Marcelo Gallardo decidió no arriesgar a ninguno de sus titulares habituales para el compromiso en Tucumán, optando por una formación alternativa que incluirá a varios juveniles que podrían hacer su debut oficial con la Primera División.

Las ausencias confirmadas en River incluyen a varios jugadores clave que se quedarán en Buenos Aires. Sebastián Driussi sufrió un desgarro y no podrá jugar ni ante Atlético Tucumán ni en la revancha con Palmeiras. Franco Armani, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta y Juan Portillo tampoco viajarán al norte del país. Enzo Pérez, Nacho Fernández y Juan Fernando Quintero también serán preservados para el duelo copero del miércoles.

En el torneo local, el Millonario viene de conseguir un triunfo importante ante Estudiantes en La Plata, ganando por 2 a 1 y manteniéndose con 18 puntos en la cima del Grupo B. Si gana este sábado en Tucumán, quedaría como puntero absoluto de su zona dejando en segundo lugar a Riestra. El equipo de Núñez se mantiene invicto en el Clausura 2025 y busca consolidar su liderazgo pese a presentar un equipo alternativo.

Atlético Tucumán atraviesa un momento complicado tras perder sus últimos dos encuentros en el certamen. El Decano cayó 1-0 ante Gimnasia de La Plata como visitante en la fecha anterior y previamente había perdido 2-0 con Newell's Old Boys en el Coloso del Parque. Estas derrotas mantienen al equipo dirigido por Lucas Pusineri en el octavo lugar de su zona con apenas 9 puntos en ocho partidos disputados.

El conjunto tucumano necesita urgentemente sumar de a tres para mantenerse en zona de clasificación a los octavos de final del torneo. La llegada de un River alternativo podría representar una oportunidad única para el Decano de conseguir una victoria importante ante el líder y cortar la mala racha que atraviesa. El equipo local intentará aprovechar la ventaja de jugar en casa y la ausencia de las principales figuras rivales.

El último antecedente entre ambos equipos fue favorable a River, que ganó 1-0 en marzo pasado con gol de Facundo Colidio. Sin embargo, las circunstancias actuales son muy diferentes, ya que el Millonario no contará con su equipo titular. Las casas de apuestas ubican al conjunto de Núñez como favorito pese a presentar una formación suplente, lo que habla del nivel de la institución y la confianza en los juveniles que tendrán su oportunidad.

Formaciones probables de Atlético Tucumán y River Plate

Marcelo Gallardo presentará una formación completamente alternativa con varios juveniles que podrían hacer su debut en Primera División. Jeremías Ledesma ocupará el arco en reemplazo de Franco Armani, mientras que la defensa estará compuesta por jugadores como Sebastián Boselli y Ulises Giménez en el centro de la zaga. Fabricio Bustos y Milton Casco actuarían como laterales, aportando experiencia a una línea defensiva renovada.

En el mediocampo, Gallardo apostaría por una mezcla de juventud y experiencia con Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda, Juan Cruz Meza y Santiago Lencina. En el ataque, Miguel Borja sería el único titular habitual que mantendría su lugar, acompañado por Bautista Dadín, otro de los juveniles que podría tener su primera oportunidad en el máximo nivel del fútbol argentino.

Por el lado de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri apostaría por su formación habitual para recibir al líder del torneo y intentar aprovechar la oportunidad que representa enfrentar a un River alternativo. Matías Mansilla sería el arquero titular, mientras que la defensa estaría compuesta por Damián Martínez, Marcelo Ortíz, Gianluca Ferrari y Miguel Brizuela, una línea que deberá mostrar solidez ante las urgencias del equipo.

En el mediocampo tucumano actuarían Lautaro Godoy, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez y Nicolás Laméndola, mientras que la delantera estaría conformada por Leandro Díaz y Mateo Bajamich. Este último podría ser duda por un golpe recibido en el último encuentro, aunque se espera que pueda estar en condiciones para este compromiso crucial. El Decano buscará imponer su jerarquía como local ante la oportunidad de enfrentar a un equipo juvenil del Millonario.

Probable formación de Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortíz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Lautaro Godoy, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz, Mateo Bajamich.

Probable formación de River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda, Juan Cruz Meza, Santiago Lencina; Miguel Borja, Bautista Dadín.

Atlético Tucumán vs River Plate: Ficha técnica