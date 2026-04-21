River le pidió a la AFA de Chiqui Tapia que Paletta no lo dirija más: la respuesta

River Plate reclamó ante AFA por el VAR de Héctor Paletta en el Superclásico ante Boca Juniors y recibió una respuesta clave.

La polémica del último Superclásico sigue generando repercusiones. River Plate elevó un reclamo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que Héctor Paletta no vuelva a intervenir en sus partidos, tras su actuación en el VAR durante la derrota frente a Boca Juniors. La respuesta del organismo no tardó en llegar con el fin de bajar las tensiones.

La jugada que desató la controversia ocurrió en el tramo final del partido disputado en el Monumental. Un posible penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta no fue sancionado, lo que generó la inmediata reacción de la dirigencia de River, comandada por Stefano Di Carlo.

Desde el club consideraron que la acción ameritaba al menos una revisión en el campo de juego. Sin embargo, el árbitro principal no fue convocado a observar la jugada, lo que derivó en fuertes cuestionamientos hacia el funcionamiento del VAR. El foco de las críticas apuntó directamente a Paletta, encargado de la cabina tecnológica durante el encuentro.

El pedido formal a la AFA y la respuesta oficial

Segun reveló este martes el programa F90 de ESPN, tras el partido, la dirigencia de River decidió avanzar con un reclamo formal ante la AFA. El planteo fue concreto: solicitar que Paletta no vuelva a ser designado en encuentros del club, al menos por un tiempo.

De acuerdo con lo que trascendió, la respuesta de la AFA fue favorable al pedido del "Millonario". Desde el organismo habrían dado el visto bueno a la solicitud, en un gesto que busca bajar el mal sabor y la bronca que quedó en el conjunto de Núñez tras el Superclásico. Este tipo de decisiones, aunque no siempre se hacen públicas, forman parte de la dinámica interna del arbitraje en el fútbol argentino.

El respaldo al equipo arbitral y la postura oficial

Más allá del reclamo de River y de la contestación de AFA, en paralelo se dio una fuerte defensa al arbitraje por parte de las autoridades correspondientes. Tanto Federico Beligoy como Fernando Rapallini respaldaron públicamente la actuación del equipo arbitral.

Desde su perspectiva, la decisión de no convocar al árbitro principal para revisar la jugada fue correcta. Según explicaron, la acción no reunía los elementos suficientes para ser considerada un error claro y evidente, criterio que rige la intervención del VAR.

Un conflicto que trasciende un partido

La situación expone una problemática recurrente en el fútbol argentino: la interpretación del VAR y su aplicación en jugadas clave. Sacando el resultado del Superclásico, el reclamo de River pone en debate las constantes dudas sobre la consistencia del sistema arbitral. En un contexto donde cada decisión puede influir en el desarrollo de un torneo, la presión sobre los árbitros y el uso de la tecnología es cada vez mayor y recurrente.