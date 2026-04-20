Serna reveló un secreto sobre Úbeda que impacta en Boca: “No se no pasó por la mente”

El "Chicho" habló sobre cómo el fue proceso de selección del Sifón al mando del primer equipo.

La elección del entrenador en un club del tamaño como el de Boca no es algo que debe pensarse a la ligera. Esto es producto de que va a disponer de una enorme presión, que el elegido tiene que saber administrarla. En el caso de Claudio Úbeda, su presencia en el banco de suplentes es una que se encuentra vinculada con una reciente declaración que Mauricio Serna hizo sobre lo que pensaba junto a Juan Román Riquelme cuando se encontraban buscando un técnico para el plantel profesional.

Hay que recordar que el “Sifón” fue elegido en el puesto después de que se produjo el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, no solo porque se le daba continuidad al proyecto que se estaba desarrollando, sino que la dirigencia consideró que era lo más acertado en un momento de luto. De hecho, no se llegó a firmar un nuevo contrato, sino que se llevó a cabo una promoción de lugares.

Es por ello que las declaraciones del exintegrante del Consejo de Fútbol generaron cierta sorpresa entre los hinchas. “En ningún momento, ni el Presidente ni yo cuando estaba en mi cargo en el Consejo, se nos pasó por la mente que Úbeda pudiese ser el técnico de Boca. Quien confió y lo ratificó fue el Presidente. El tiempo es lo más lindo que existe porque pone todo en su lugar”, señaló en charla con Radio La Red.

Hay que recordar que la continuidad de Claudio Úbeda solo se encuentra confirmada hasta el próximo 31 de junio. Esto es gracias al contrato que había firmado cuando llegó como ayudante de campo de Miguel Ángel Russo. De momento, la renovación del vínculo no se encuentra en discusión. El motivo de la falta de diálogo es porque se pretende observar qué tan lejos llega el equipo, si logra clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores y cómo le irá en el Torneo Apertura.

Sus estadísticas señalan que se desempeñó como entrenador del Xeneize en 26 encuentros repartidos entre el plano local y el internacional. De los cuales es posible encontrar 15 victorias, seis empates y cinco derrotas. Lo que arroja una efectividad del 65,3%. Son números interesantes para un técnico que de momento está haciendo un interinato hasta que su suerte lo acompañe.

También es necesario resaltar que afrontó dos Superclásicos y en ambos se marchó con los tres puntos que estaban en juego. Uno fue por 2-0 en la Bombonera, mientras que el otro la ganó por 1-0 en el Monumental. “Todos sabemos lo que significa el fútbol argentino y la incidencia que tienen este tipo de partidos a nivel mundial. Nos pone contentos a nosotros poder haber logrado en las dos veces que los enfrentamos resultados positivos. Creo que este en particular, estratégicamente, el equipo hizo un partido muy ordenado, muy inteligente, sabiendo manejar los tiempos del partido en función de cómo estaba la situación”, señaló en conferencia de prensa.

Por otro lado, Leandro Paredes no dudó en darle su respaldo a Claudio Úbeda después de la victoria obtenida frente a River en el Superclásico. “Se hace querer. Es muy cercano al jugador. Su confirmación en diciembre y enero le dio más confianza y hoy se ganó esa confianza. Se ganó esa confianza y está muy bien, lleva al grupo adelante“, comentó en charla con los medios en zona mixta. Palabras que servirán bastante al momento de que Juan Román Riquelme deba decidir si sale a buscar otro entrenador o decide continuar con la gestión actual.

