Piensa en Palmeiras: Gallardo cuida titulares en River para jugar en Tucumán

River cuida titulares para jugar en Tucumán

En medio de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, River tiene que visitar a Atlético Tucumán en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura. Esto provoca que Marcelo Gallardo considere la idea de que algunos jugadores referentes y titulares se queden descansando en Buenos Aires con el fin de llegar en buenas condiciones a Brasil.

El entrenamiento de este viernes expone que el cuerpo técnico podría ensayar un equipo extremadamente alternativo para visitar la provincia de Tucumán. "Varios de los habituales titulares descansarán y directamente no viajarán", expresó el periodista Luciano Castañares. Esto se une con el rumor de que Marcos Acuña, Nacho Fernández y Enzo Pérez quedarán descartados y sumarán minutos en Brasil.

Por otro lado, se desprende que jugadores como Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Maxi Salas no formarán parte de la delegación. Una que se terminaría completando con varios nombres que vienen sumando minutos en la Reserva, que en su último partido contó con algunas ausencias que profundizaron los comentarios que nacieron en la noche del miércoles.

Hay chances de que Ulises Giménez, Juan Cruz Meza, Bautista Dadín, Facundo González, Agustín De La Cuesta, Agustín Obregón y Leonel Jaime sean las caras nuevas dentro del plantel de River y que tengan la chance de ser titulares frente a Atlético Tucumán. Un partido que no es menor en el calendario, debido a que la victoria le permitirá al club mantenerse primero en la tabla anual y asegurar un lugar en la Copa Libertadores del 2026. Cualquier retroceso lo puede dejar afuera o en la zona de repechaje.

Acordó contrato para viajar

Por otro lado, se conoció que Agustín Obregón llegó a un acuerdo de palabra con los directivos de River con el fin de extender su vínculo y ampliar el valor de su cláusula de rescisión. El joven volante polifuncional tendrá una protección de 100 millones de euros, y un nuevo contrato con fecha de vencimiento en diciembre del 2027.

Un juvenil más que se suma a la ola de renovaciones que se encuentran protegidos con una cláusula elevada, debido a que se pretende evitar lo que sucedió con Claudio Echeverri y Franco Mastantuono.

El probable once alternativo en Tucumán

Siguiendo con la línea de lo mencionado, se estima que el cuerpo técnico del Muñeco prepara una formación inicial muy alternativa que tendría tan solo un entrenamiento. La misma contaría con: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina, Juan Cruz Meza; Ian Subiabre, Miguel Borja o Bautista Dadín.

En caso de que el delantero colombiano vaya de arranque, se resolverá la duda sobre quién va a ser el otro jugador que acompañe a Maxi Salas en la revancha ante Palmeiras, porque Facundo Colidio quedaría reservado. Hay que recordar que Sebastián Driussi no se encuentra disponible, debido a que sufrió un desgarro que le demandará tres semanas de recuperación.