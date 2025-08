Marcelo Gallardo "lo limpió" de River, se fue y ahora filtró qué pasó: "Una charla"

Se fue de River sin sumar minutos y reveló lo que habló con Gallardo

Un futbolista que dejó River Plate en este mercado de pases rompió el silencio, semanas después de su traspaso a otro club del fútbol argentino, y reveló detalles de la charla que mantuvo con Marcelo Gallardo antes de despedirse del "Millonario". A pesar de ser uno de los más experimentados del plantel, el DT no le dio tanto rodaje en el verde césped y más aún tras la llegada de algunos refuerzos que se quedaron con su puesto. Ahora se refirió a su salida y no se guardó nada sobre el entrenador.

Se trata de Leandro González Pirez, defensor surgido de la institución a la que volvió justamente de la mano del "Muñeco" en 2022 y ganó tres títulos con Martín Demichelis a cargo. Con los arribos de Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta, el zaguero de 33 años perdió lugar y fue mayormente suplente. Hoy viste los colores de Estudiantes de La Plata -donde había jugado anteriormente- y en una entrevista con TyC Sports contó todo lo que habló con el técnico más ganador de la historia de la "Banda".

González Pirez reveló lo que habló con Gallardo antes de irse de River: "Lo mejor era buscar nuevos aires"

"Fue semestre en el cual me tocó jugar poco y no tuve los minutos que quería personalmente. Tuve una reunión, una charla con Marcelo en la cual llegamos a una conclusión que lo mejor era buscar nuevos aires. Estuvo la buena predisposición de ambos de ambos para poder buscar un lugar donde tener continuidad y saber que me querían o en donde me daban el lugar que yo quería o consideraba que quería tener", esbozó el central que desde el regreso del "Muñeco" jugó 18 partidos. A su vez, agregó: "En Estudiantes lo encontré, es un lugar donde ya estuve y al que le tengo muchísimo cariño por un montón de cosas que ya enumeré muchísimas veces y me tiene muy feliz de estar ahí".

Por otro lado, González Pirez sostuvo que el ídolo le comunicó que "no iba a tener los minutos que esperaba. Él sabía que yo quería jugar, estar dentro de la cancha y no me iba a poner ningún reparo para salir". Ante esta situación, el defensor le agradeció y hoy transita un nuevo camino en el "Pincha" de Eduardo Domínguez con el que lleva 3 partidos disputados en lo que va de la presente temporada.

A su vez, el exhombre del Inter Miami de la MLS de Estados Unidos recordó lo que vivió cuando dejó el "Millonario" para jugar en Bélgica: "No me fui del mejor River que uno soñó de chiquito... Tenía el sueño de volver y ser campeón como protagonista. Lo logré, cumplí y elegí quedarme porque estaba feliz". Cabe destacar que en el club vivió la etapa de jugar en la B y en julio del 2013 emigró a K. A. A. Gent belga.

