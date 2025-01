La brutal amenaza de una figura del River de Gallardo a un periodista: "La última vez"

La brutal amenaza de una figura de River a un periodista: "La última vez"

Una figura de River Plate rompió el silencio en una reciente entrevista y dio detalles de lo que fue su picante amenaza a un periodista. La situación tuvo lugar poco después de un Superclásico en el que el "Millonario" empató con Boca Juniors y el futbolista quedó marcado como uno de los culpables. Hoy es parte del plantel que comanda Marcelo Gallardo y habló sobre aquella situación que lo tuvo como protagonista hace varios años.

Se trata de Leandro González Pirez, quien debutó con la camiseta del club en 2011 poco antes del descenso y tras su partida en 2013 regresó en 2022 de la mano del "Muñeco". El recuerdo del zaguero con pasado en el Inter Miami es del 2012 cuando en el Estadio Monumental ganaban 2 a 0 con los tantos de Leonardo Ponzio y Rodrigo Mora, pero el "Xeneize" llegó a la igualdad en el final, sacándoles la chance de sumar de a tres. El central fue foco de todos los reproches y días más tarde apuntó contra un periodista que lo criticó.

"Pasó hace muchos años en mi primera etapa en River cuando tuve el clásico que empatamos 2 a 2 a Boca que le hago un penal a Lautaro Acosta. A la siguiente semana me cruza, trabajaba como periodista para una radio y empezó a poner tweets con cosas heavy como deseando la muerte, críticas destructivas que no van. Conseguí el teléfono, lo llamé y desde ese momento no me dijo absolutamente nada", reveló González Pirez en diálogo con Sofía Martínez en La Nación y posteriormente contó los detalles de la conversación.

Luego de revelar que se cruzaron hace poco tiempo después de varios años, el defensor habló sobre lo que dijo vía telefónica. "A vos te estoy preguntando qué pasa. Que sea la última vez que te veo poner algo, que te escucho o que me llega algo donde me nombrás", fueron las palabras que utilizó el central para mostrar su enojo en la conversación y añadió que nunca más recibió una crítica por parte del periodista en cuestión.

Leandro González Pirez reveló su amenaza a un periodista

Los números de Leandro González Pirez con la camiseta de River Plate

Partidos : 140.

: 140. Goles : 6.

: 6. Títulos: Liga Profesional 2023; Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024.

River no afloja con los refuerzos y acelera por Driussi: qué falta

Sebastián Driussi fue nuevamente noticia en River Plate y en el club se ilusionan con un posible regreso. El delantero surgido de la institución, que debutó en diciembre del 2013, reapareció en escena en pleno mercado de pases y las chances de una vuelta crecieron considerablemente. Es que desde la dirigencia tienen un plan para repatriarlo y ya avanzaron para que se calce nuevamente la banda en el 2025.

Lo cierto es que Marcelo Gallardo apunta a tener un equipo competitivo para afrontar tanto los torneos locales como la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Por este motivo, el posible arribo del atacante no es una mala opción y desde la cúpula ya trabajan para concretar el deseo del entrenador. Por supuesto, dependerá de cómo se desarrollen las negociaciones entre River y Austin de Estados Unidos, donde se desempeña el goleador. Según informó Germán Balcarce, periiodista partidario del "Millonario", el club está decidido a comprar el pase que ronda los 9 millones de dólares, por lo que "es muy probable su vuelta".