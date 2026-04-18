Las dos figuras de River que el Chacho Coudet recuperó a horas del Superclásico ante Boca

Las dos figuras que Coudet recuperó en River a horas del Superclásico ante Boca

En la previa del Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors en el Estadio Más Monumental, Eduardo "Chacho" Coudet ya sabe que contará con dos jugadores importantes que estaban en duda. Después de las lesiones de Juanfer Quintero y Fausto Vera en el cruce ante Carabobo de Venezuela por la Copa Sudamericana, el DT perdió a ambos volantes, lo cual sin dudas significó un problema de cara a este compromiso. Ahora, el entrenador celebra dos regresos.

Quiénes son las dos figuras que recupera River para el Superclásico ante Boca

Franco Armani fue uno de los que recibió el alta médica en las últimas horas y ya está a disposición del "Chacho". Sin embargo, todo indica que no será el titular ante el "Xeneize" más allá de su recuperación debido a su larga inactividad -no ataja desde el 22 de febrero ante Vélez- y Santiago Beltrán estará desde el arranque. El que también se suma a la lista es Maximiliano Meza, que hasta hace pocos días estaba en duda y no juega desde noviembre del 2025.

Franco Armani recibió el alta médica en River

Las tres bajas aseguradas de River para el Superclásico vs. Boca

Los tres futbolistas que se pierden definitivamente el duelo ante los dirigidos por Claudio Úbeda son parte del mediocampo del "Millonario". Juanfer Quintero tiene un desgarro grado 1 en el psoas izquierdo que le demandará al menos tres semanas de recuperación después de su repentina salida ante Carabobo por la Copa Sudamericana. A él se sumó Fausto Vera con un esguince grado 2 en el ligamento colateral medial y estaría a disposición en poco más de dos semanas. Además, la lista la completa Juan Portillo, quien sufrió una rotura de ligamentos a principios del 2026 y todavía se rehabilita.

A raíz de las ausencias, la tarea del "Chacho" Coudet y su cuerpo técnico es definir quiénes ocuparán los lugares de los lesionados. Es por eso que Juan Cruz Meza se perfila para reemplazar a Vera, aunque también aparece Kevin Castaño como posibilidad. Por otro lado, las dudas están también en el ataque ya que Ian Subiabre podría ir al banco abriéndole la puerta al ingreso de Kendry Páez o Joaquín Freitas, aunque todo dependerá de lo que decida el técnico que repetiría gran parte de los 11 que le ganaron a Racing en Avellaneda.

La posible formación de River para el Superclásico ante Boca

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Cuándo se juega el Superclásico entre River y Boca: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el "Xeneize" tendrá lugar el próximo domingo 19 de abril en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura del fútbol argentino a las 17. En cuanto a la transmisión del encuentro en cuestión, estará a cargo tanto de TNT Sports como de ESPN Premium. Por otro lado, Darío Herrera será el árbitro de este trascendental cotejo en Núñez.