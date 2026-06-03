Desde PBA advirtieron que Milei “pone en riesgo la cuestión Malvinas” al adherir a un tratado internacional

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cruzó este miércoles al presidente Javier Milei por la intención de incorporar a la Argentina al “Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)”. “Pone en riesgo la cuestión Malvinas”, dijo y agregó: “Es uno de los acuerdos de libre comercio más agresivos a nivel global contra la industria nacional”.

El CPTPP, en su letra, “obliga a los Estados a renunciar a herramientas centrales de política industrial y a avanzar en una profunda liberalización comercial”, aclaró Bianco y agregó: “El Reino Unido es miembro del CPTPP desde 2023 y se reservó la posibilidad de incluir en el futuro a las Islas Malvinas dentro de los territorios alcanzados por este acuerdo. ¿A qué grupo de improvisados están poniendo a cargo de estas decisiones?”.

El ministro respondió a un posteo del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informaba que la Argentina iba a adherir a dicho Tratado esta jornada. Al respecto, reconocía que se trataba de “un acuerdo comercial integrado por 12 países que representan el 13% del PBI mundial, entre ellos Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Singapur”.

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El ministro de Gobierno provincial dijo que “hasta el Estados Unidos de Trump salió despavorido del TPP en 2017, antecedente directo del CPTPP, por el nivel de condicionamientos que imponía sobre la protección de su industria nacional”. Para Bianco, Javier Milei, “pretende entrar sin explicarle a nadie qué impacto tendría sobre el entramado productivo argentino”.

El ministro de Gobierno también detalló que el Reino Unido, que forma parte del dicho tratado desde 2023, incorporó en su protocolo de adhesión “una vía para extender el acuerdo a territorios bajo responsabilidad internacional británica”. El informe oficial del grupo que evaluó y recomendó el ingreso británico “menciona expresamente a Malvinas entre los territorios que podrían quedar alcanzados por esa extensión”, por ello Bianco repara en el peligro que podría implicar para el país.

“¿Nadie en el gobierno nacional reparó en lo que pueden estar convalidando con esta decisión?”, preguntó el dirigente. Finalmente el ministro dijo que “Milei cree que puede gobernar de espaldas a la ley, al Congreso, a las pymes y a los trabajadores”. “Pero eso se termina en diciembre de 2027. La Argentina va a volver a defender la industria, el empleo nacional y la soberanía”, cerró.