La sanción por parte de AFA que perjudica a River por no presentarse ante Atlético Tucumán

El Tribunal de Disciplina de AFA sancionó a River por el partido no jugado ante Atlético Tucumán en marzo de 2020.

Poco más de un año y medio tardó el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino para expedir el fallo sobre el encuentro que jugarían River Plate y Atlético Tucumán el pasado 14 de marzo de 2020. El "Millonario" no se presentó para preservar la salud de sus jugadores y la resolución sobre este tema no salió hasta octubre de 2021. Las noticias no son buenas para el club de Núñez ya que favorecieron al "Decano".

Comenzaba la Copa de la Superliga en medio de la llegada del Coronavirus a nuestro país y la institución presidida por Rodolfo D'Onofrio decidió no jugar el partido ante el conjunto tucumano que ya estaba en Buenos Aires. Casualmente se enfrentaban una semana después de que el equipo de Marcelo Gallardo cayera contra ellos en la última fecha de la Superliga y perdiera el campeonato.

Según informó el demorado fallo el triunfo quedó en manos de Atlético Tucumán. Sin dudas que los puntos son importantes ya que sirven para mejorar el promedio con respecto a lo sumado en los últimos tres campeonatos disputados. De esta manera los dirigidos por Omar de Felippe acumulan 66 unidades en 51 partidos y comparten el puesto 13 de la tabla con Colón de Santa Fe.

Por el lado de River no sumará pero tampoco sufrirá una quita de puntos, algo que en un principio picaba en punta como posibilidad. A su vez el Tribunal, por la situación de aquel momento, eximió al "Millonario" de abonar una sanción económica por no jugar el partido y de pagar los gastos del conjunto tucumano para trasladarse a Buenos Aires.

Los puntos clave del fallo

"Corresponde dejar sentado que la eximición de la sanción que oportunamente se decretó a favor del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE abarca a la sanción de deducción de puntos y establecimiento de multa. Ello así, toda vez que el razonable cuidado y comprensión respecto las circunstancias excepcionales y graves, amerita no aplicar los parámetros reglamentarios usuales".

Resolución:

1°) Hacer lugar al pedido de aclaración del CLUB ATLÉTICO TUCUMÁN.

2°) En virtud de los fundamentos expresados en los considerandos, aclarar que la eximición de sanción al CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE alcanza a la sanciones de quita de puntos y de la aplicación de la multa (Art. 109 del R.D.).

3°) Dar por perdido el partido que debía disputarse el 14/03/2020, al CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE, registrándose el resultado de CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE 0, CLUB ATLÉTICO TUCUMÁN 1 (Art. 109 del R.D.).

4°) Se mantiene lo dispuesto respecto del conocimiento de gastos en el segundo considerando de la Resolución del 19/11/2020.

5°) Cumplido con el pedido de aclaratoria remítanse los presentes.

Lo que se le viene al "Millonario"

El puntero del campeonato ya sabe cuando y en qué horarios jugará las próximas fechas. Visitará a Banfield el sábado 9 de octubre a las 18:00 y luego recibirá a San Lorenzo el 17 del mencionado mes a las 20:15. En una de las fechas entre semana jugará un trascendental partido ante Talleres de Córdoba en condición de visitante el 21 de octubre a las 21:15 y por último 4 días después jugará ante Argentinos Juniors en el Monumental.