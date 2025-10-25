La feroz autocrítica de Gallardo que amenaza su continuidad en plena crisis de River: "No es para cualquiera"

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa después de la derrota de River Plate por penales en Copa Argentina contra Independiente Rivadavia de Mendoza y no se guardó nada. El DT del elenco "Millonario" fue autocrítico por el nivel del equipo en el verde césped, pero también con respecto a su gestión en 2025. En cuanto a su futuro, habló de lo que puede suceder una vez que termine la temporada en las próximas semanas.
El elenco de Núñez tiene "una vida más" con el Torneo Clausura y es una realidad. La eliminación sufrida este viernes 24 de octubre se sumó a lo que pasó con Palmeiras en la Libertadores y profundizó la crisis futbolística del club. Ahora, el técnico tendrá que enfocarse en lo que se viene donde además tendrá por delante un Superclásico contra Boca Juniors el fin de semana del domingo 9 de noviembre. Con dicho duelo a la vista y con un flojo juego, el "Muñeco" no tuvo filtro en la breve conferencia de prensa que dio respondiendo una sola pregunta tras perder con la "Lepra" mendocina.
La autocrítica de Gallardo en River tras la eliminación de la Copa Argentina vs. Independiente Rivadavia de Mendoza
Voy a tratar de hablar poco pero generar argumentos sólidos en base a lo que estamos viviviendo. Ser honesto y leal con lo que se observa. No voy a manifestar cosas que no observamos. No hemos estado a la altura, nos ha costado muchísimo. La gente tiene razón en manifestar su descontento. Es un equipo que no lo ha empujado y eso claramente es responsabilidad de quien les habla. No hemos estado a la altura de jugar partidos decisivos en este último tiempo.
Tenemos que aceptar y abrazar este momento de mierda donde no podemos encontrar fluidez o soltura, en general el equipo no muestra frescura en creatividad. Analizaremos al final de la temporada para lo que faltan pocos meses, haremos un análisis de cómo seguimos porque claramente los objetivos hasta ahora no se han cumplido. Veremos si podemos intentar estos últimos 40 o 45 días agarrarnos del campeonato para revertir este año totalmente negativo.
Después de eso veremos y analizaremos cómo terminamos el año. Después se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. En este momento de mierda también debemos entender que posiblemente hasta tengamos que atravesarlo solos. Cuando ganás están todos, cuando perdés no está nadie. Aceptando la responsabilidad nuestra... veremos si nos podemos sobreponer de esta adversidad, veremos quiénes están ahí para sostener esta adversidad porque no es para cualquiera. No es para cualquiera sentarse acá, tampoco entrar al campo a jugar. Es un momento de reprobación, de crítica, de mucha maldad en la opinión, todo eso va a estar, va a suceder y hay que hacerse cargo.
Después hay que ver quiénes son los que están preparados para sostener este momento y salir adelante. Todos podemos tener un mal año deportivo, pero con otra forma, con otra identificación. Esa será una búsqueda o al menos un intento de mí parte tratando de mentalmente estar preparado para sostener este momento con la tranquilidad y la emoción controlada, de eso se trata. Si tenés las emociones flojitas de papeles, chau, te hacen mierda. Yo por lo menos tengo que tener controlada esa parte para tener claridad y mentalizarme en lo que viene.
El fixture de River en el Torneo Clausura 2025
- Fecha 14 - River Plate vs. Gimnasia y Esgrima La Plata - fin de semana del domingo 2 de noviembre con día y horario a definir.
- Fecha 15 - Boca Juniors vs. River Plate - fin de semana del domingo 9 de noviembre con día y horario a definir.
- Fecha 16 - Vélez Sarsfield vs. River Plate - fin de semana del domingo 16 de noviembre con día y horario a definir.