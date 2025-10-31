¿Juega el Superclásico? Se confirmó la lesión de Gonzalo Montiel y preocupa a Gallardo

Se confirmó la lesión de Montiel y preocupa a Gallardo para el Superclásico

Gonzalo Montiel encendió todas las alarmas en River Plate a poco más de una semana del Superclásico contra Boca Juniors en La Bombonera. El domingo 9 de noviembre desde las 16 horas se llevará a cabo este cruce trascendental y "Cachete" sufrió una lesión que lo hace estar en duda para Marcelo Gallardo. Si bien no está confirmado que se lo perderá, sí generó preocupación en el cuerpo técnico antes de enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Clausura.

El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina es una pieza fundamental para el "Muñeco" y habitual titular. En caso de que no esté presente este fin de semana ante el "Lobo", todo indica que su lugar en el verde césped lo ocuparía Fabricio Bustos, pero todo dependerá de cómo esté en las próximas horas. A su vez, no la dolencia del lateral no es el único problema que tiene el DT más ganador de la historia del club en el sector defensivo.

Qué lesión tiene Gonzalo Montiel y sus chances de jugar el Superclásico

El futbolista de la "Albiceleste" sufrió un esguince de rodilla izquierda y hoy está en duda primero para jugar contra Gimnasia. Si bien este viernes 31 de octubre no tiene molestias, el sábado será exigido en el entrenamiento y el cuerpo técnico evaluará su situación. Todo indica que Marcelo Gallardo no lo incluiría en el 11 titular y sí a Bustos, quien formaría parte de una defensa inédita pensando en el duelo contra Boca del 9 de noviembre. Es que algunas figuras tienen 4 amarillas y corren el riesgo de perderse el compromiso que sin dudas será uno de los más importantes del año 2025 para el "Millonario".

Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña están al límite, por lo que de ser amonestados no estarían para jugar ante Boca una semana más tarde en La Bombonera. Ante esta situación, es probable que tanto Paulo Díaz como Sebastián Boselli y Milton Casco ocupen sus puestos en el campo de juego, pero dependerá de la decisión del DT a la hora de armar el equipo. Cabe destacar que la "Banda" necesita no sólo los tres puntos para quedar a un paso de la clasificación a los playoffs del Clausura, sino también para sumar en la tabla anual de cara a la Copa Libertadores 2026.

Gonzalo Montiel está en duda en River para jugar el Superclásico ante Boca

Los números de Gonzalo Montiel con la camiseta de River

Partidos jugados : 175.

: 175. Goles : 11.

: 11. Asistencias : 18.

: 18. Títulos: Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Libertadores 2018, Supercopa Argentina 2018 y 2021, Copa Argentina 2017 y 2019, Recopa Sudamericana 2019 y Liga Profesional 2021.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá al de Marcelo Gallardo el domingo 9 de noviembre a las 16 en La Bombonera, por la fecha 15 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El fixture de River en el Clausura 2025