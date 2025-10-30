Cuánto dinero gastó la dirigencia de River en refuerzos desde la vuelta de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo muy cuestionado por los últimos mercados de pases.

Si algo se ha cuestionado en los últimos mercados de pases en River, fue su política de contratar jugadores por mucho dinero que no terminaron dando réditos dentro del campo de juego. Es que desde el regreso de Marcelo Gallardo a Núñez, el club invirtió mucho dinero en armar un equipo que esté a la altura de pelearle a los grandes equipos de Brasil y pelear por la Libertadores. Pero la realidad es que no estuvo a la altura.

Uno de los grandes objetivos de esta dirigencia pasó por repatriar jugadores con historia y éxito dentro de la institución durante el anterior proceso del "Muñeco", a lo que le sumó jugadores con presente en la selección argentina y otras selecciones sudamericanas, y algunas apuestas del fútbol local. Pero lo cierto es que River no encontró un gran rendimiento sostenido a lo largo de los últimos dos años, que se ve reflejado en la falta de títulos.

Cuánto gastó River desde el regreso de Gallardo en refuerzos

Desde el comienzo del segundo ciclo de Marcelo Gallardo, River desembolsó en refuerzos alrededor de 74 millones de dólares.

Estos son todos los refuerzos que llegaron a River desde que volvió Marcelo Gallardo

Kevin Castaño – U$S 14.000.000

Sebastián Driussi – U$S 10.000.000

Maximiliano Salas – U$S 9.500.000

Lucas Martínez Quarta – U$S 8.000.000

Matías Galarza Fonda – U$S 5.000.000

Juan Carlos Portillo – U$S 5.000.000

Germán Pezzella – U$S 5.000.000

Fabricio Bustos – U$S 5.000.000

Gonzalo Montiel – U$S 5.000.000

Giuliano Galoppo – U$S 3.200.000 (opción de compra por el 50% del pase)

(opción de compra por el 50% del pase) Juan Fernando Quintero – U$S 2.500.000

Marcos Acuña – U$S 2.000.000

Maximiliano Meza – U$S 2.000.000

Gonzalo Tapia – U$S 800.000

Matías Rojas – Libre (a préstamo)

Enzo Pérez – Libre

Los jugadores que mejor rindieron y quiénes no

Se puede destacar entre los refuerzos del "Millonario" el regreso de Juan Fernando Quintero, que aún en partidos en los que River no logró un buen rendimiento, fue uno de los puntos más altos y generador de juego. Otro que hasta el momento no desentonó es Maximiliano Salas, que no encuentra gran compañía arriba y movió el último mercado de pases. Y se puede sumar el nombre de Marcos Acuña, que más allá de algún momento en que se dejó llevar por su temperamento, está aún a nivel de Selección.

Quintero, uno de los grandes regresos.

Entre los que dejaron un saldo negativo hasta el momento entran los refuerzos llegados de Talleres de Córdoba Portillo y Galarza Fonda. Dos jugadores por los que pidió mucho Gallardo y aún no cumplieron. Otro nombre que genera gran cuestionamiento es el de Castaño, en un puesto en el que River no encuentra soluciones y por quien se hizo una de las inversiones más grandes en la historia del club.

Qué jugadores tienen que volver después de diciembre