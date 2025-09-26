El mediocampo inédito que pararía Gallardo en River vs. Riestra por las bajas de Enzo Pérez y Portillo

River: sin Enzo Pérez ni Portillo, los 2 cambios que analiza Gallardo vs. Riestra

El panorama de River Plate tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores muestra dos alternativas para volver a ser campeón, pero también es cierto que la derrota con Palmeiras fue un nuevo golpazo en este segundo ciclo de Marcelo Gallardo. Ahora, el DT piensa y analiza la posible formación contra Deportivo Riestra para el Torneo Clausura pero no deja de lado que en menos de una semana se cruzará con Racing en la Copa Argentina. A esto se suma que Enzo Pérez no estará disponible y que Juan Carlos Portillo está en duda.

Dichas posibles bajas obligarían al "Muñeco" a parar un mediocampo inédito contra el "Malevo" en el Estadio Más Monumental el próximo domingo 28 de septiembre desde las 18. No sólo la cercanía al cruce trascendental contra la "Academia" es lo que preocupa al entrenador, sino también no descuidar el certamen doméstico en el que marcha segundo en la Zona B y si gana recuperará el primer lugar. Sin embargo, el técnico tendrá que encontrar el equilibrio en la mitad de la cancha y optaría por algunas caras nuevas.

Tiene 19 años, es una joya de las inferiores de River y puede ser parte de un mediocampo inédito vs. Riestra

Agustín De la Cuesta es el principal candidato a ocupar un lugar entre los titulares de Marcelo Gallardo teniendo en cuenta que el referente campeón de todo en la institución sufrió una lesión por la que le dieron puntos de sutura y el exhombre de Talleres de Córdoba está entre algodones. El volante zurdo que hizo su debut en Primera contra Atlético Tucumán en la derrota por 2 a 0 es la alternativa del "Muñeco" en la mitad, más aún sabiendo que Giorgio Costantini tendrá entre seis y ocho meses de recuperación por la rotura de ligamentos que sufrió en el Superclásico de Reserva. A su vez, se perfilan también Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda para ser parte de ese sector en el verde césped aunque sus presencias tampoco están confirmadas.

Agustín de la Cuesta podría ser titular en River vs. Deportivo Riestra

El clásico con Racing no deja de ser una prioridad para el entrenador y lo cierto es que a poco más de 48 horas del cruce contra Riestra existe la posibilidad de que opte por un mix entre titulares y suplentes. Con 7 fechas todavía por delante en el Torneo Clausura y estando segundo en la tabla de la Zona B, el equipo puede apuntar también a la Copa Argentina con el objetivo de ganarla para no sólo sumar un título más, sino también alcanzar la clasificación a la Libertadores del año próximo. Ante esta situación y la chance de meterse en semifinales cuando se mida contra la "Academia", es factible que haya rotación después de perder en Brasil con Palmeiras.

Si es que finalmente Marcelo Gallardo cuida a sus titulares para el duelo ante los de Avellaneda, los 11 podrían ser: Franco Armani o Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos o Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda o Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Cruz Mesa, Santiago Lencina; Miguel Borja, Facundo Colidio.

Cuándo juegan River y Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: horario, TV y cómo ver el partido online

El "Millonario" y el "Malevo" se verán las caras este domingo 28 de septiembre en el Estadio Más Monumental a partir de las 18. El árbitro del encuentro será Pablo Echavarría y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas.