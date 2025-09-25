Copa Libertadores 2026: los únicos caminos que tiene River para clasificarse al torneo

River de cara a la Libertadores 2026

La eliminación frente a Palmeiras en los cuartos de final es un verdadero cachetazo, debido a que se trataba del principal objetivo que Marcelo Gallardo tenía en la temporada. Además, se desprende que River no se encuentra confirmado dentro de la próxima edición de la Copa Libertadores que arrancará en febrero. Los caminos comienzan a acortarse y la desesperación a incrementarse.

El que se consagra campeón del certamen internacional no solo se lleva una importante bolsa de dinero a modo de premios, sino que también se asegura ser cabeza de serie en la próxima edición. Al ser eliminado contra el conjunto de Brasil, el Millonario redujo sus chances de volver a competir y tomarse revancha en uno de los campeonatos más importantes que existe en el fútbol sudamericano.

River de cara a la Libertadores 2026

De momento, River tiene tres caminos para poder ingresar a la próxima edición de la Copa Libertadores. Uno es quedar primero en la tabla anual del fútbol argentino y al repasarla se puede apreciar que ocupa dicha posición. Solo es necesario que encadene una serie de resultados que le permitan sacarle una gran diferencia con Boca y Rosario Central. Además, es importante recordar que la tercer ubicación demanda afrontar el repechaje desde su segunda instancia.

Por otro lado, se debe sumar que los dirigidos por Marcelo Gallardo podrán acceder a la copa por medio de las consagraciones en el Torneo Clausura y la Copa Argentina. El campeón se queda con una de las plazas que la AFA dispone. El certamen nacional expone que el Millonario tendrá que cruzar a Racing en el Gigante de Arroyito en la tarde del próximo jueves 2 de octubre. Un partido de gran peso y que será una nueva prueba a superar.

En caso de que ninguna de las tres chances sean aprovechadas, River tendrá que esperar cómo se resuelven los campeones de las vigentes Copa Libertadores, Copa Argentina y más que nada en el Torneo Clausura. Si la suerte está a su favor y lo ayuda, se liberarían cupos y podría ser beneficiado con un acceso directo a la instancia de grupos.

¿Qué dijo Gallardo después de la eliminación?

En las redes sociales, los hinchas se quedaron esperando la palabra de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa porque entienden que es uno de los mayores responsables de este momento de River. Si bien, hay comentarios muy severos hacia varios integrantes del plantel profesional, el entrenador es el apuntado por algunas decisiones tácticas y selección de nombres dentro del once titular.

“Estoy con bronca porque se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Creo yo que jugamos un buen partido en la primera mitad. Después nos empatan el partido, pero así y todo estábamos en partido y tuvimos ocasiones. No me gustó lo que pasó en los últimos cinco minutos con las desconcentraciones que se pagan caro, y eso me genera bronca”, recalcó ante las preguntas de los periodistas presentes en Brasil.

“Hay que hacernos cargo de nuestros errores” continuó. “No supimos defender esa pelota que vino del costado y nos empataron. Así y todo estábamos en partido. En esa desconcentración de cinco minutos nos pasa lo que nos pasó. No se justifican los dos goles del final con lo que fue el partido. En definitiva, el partido de hoy fue parejo y hasta estuvo un poco favorable para nosotros mientras mantuvimos la concentración. Cuando bajamos un poquito se nos fue el partido de las manos”, expresó el Muñeco. Su continuidad no está en duda y seguirá como entrenador de River.