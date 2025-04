El DT de Barcelona picanteó a River en la previa de la Copa Libertadores: "Boca"

El DT de Barcelona picanteó la previa del partido vs. River por la Libertadores

River Plate recibirá a Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y quien rompió el silencio fue Segundo Castillo, DT del elenco que será visitante este martes 8 de abril en el Estadio Monumental desde las 21.30 horas. El entrenador, que resulta más que llamativo por los trajes que utiliza en cada partido que dirige, le echó picante a la previa de este encuentro que será clave para ambos clubes en el torneo continental. Es que los dos equipos ganaron en sus respectivos debuts y ahora buscarán los tres puntos para quedar en la cima del Grupo B en soledad y encaminarse a la clasificación, al margen de que todavía resten cuatro jornadas por delante.

En sus palabras, Castillo mostró un claro fanatismo por otra institución destacada del fútbol argentino y no fue precisamente por el "Millonario" que comanda Marcelo Gallardo. El técnico del conjunto conocido por el apodo del "Ídolo del Astillero" se refirió a Boca Juniors e hizo referencia a un momento de su historia en una reciente entrevista. Por supuesto, sus palabras en diálogo con Olé no tardaron en trascender en las redes sociales.

El DT de Barcelona picanteó a River en la previa: "Me gustó el Boca de Bianchi"

"Me gustó el Boca de (Carlos) Bianchi, eso no quiere decir que River no juegue bien. Lo hace y últimamente ha sido más competitivo. Me gusta ver el fútbol argentino, los clásicos, todo el mundo lo ve", esbozó Castillo acerca de lo que significa el "Xeneize" para él y luego apuntó al juego del equipo del "Muñeco" Gallardo. A su vez, agregó: "Eso no significa que River no sea un equipo importante y lo es igual que Boca. Vamos a enfrentar a un gran rival".

River va por la segunda victoria en la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador

¿Cuándo juegan River Plate y Barcelona de Ecuador?

El partido se disputará el martes 8 de abril de 2025 a las 21:30 horas (hora argentina) en el Estadio Monumental. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, será arbitrado por el brasileño Raphael Claus y se podrá ver en vivo por Fox Sports y Telefe, más las plataformas de streaming de Disney+ Premium o Pluto TV.

El fixture de River en la Copa Libertadores y el Torneo Apertura