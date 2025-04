Mariano Closs liquidó a Marcelo Gallardo por el flojo presente de River: "Le corresponde"

A pesar del debut con victoria en la Copa Libertadores frente a Universitario, el 'Muñeco' no logra encontrar un buen funcionamiento para el equipo y despertó algunas críticas.

River Plate sigue sin encontrar su mejor versión futbolística en el Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional 2025 y comenzaron a escucharse las primeras críticas al equipo que dirige técnicamente Marcelo Gallardo. La victoria ante Universitario en Perú por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2025 no alcanzó para despejar las dudas sobre el presente del 'Millonario', sobre todo tras la imagen mostrada en el empate frente a Sarmiento de Junín por 1 a 1 en la última fecha del certamen local.

Ante este panorama, Mariano Closs fue uno de los que más duramente criticó al cuadro de Núñez y preguntó cuál es el nivel de responsabilidad que le corresponde al 'Muñeco' en esta situación, a quien definió como "el mejor técnico de todos" porque "me lo ha mostrado y eso se mantiene". "Gallardo en un momento tiene que generar algo, una sorpresa, eso tiene que pasar, y no está pasando y es la parte que también le corresponde", sentenció el periodista en diálogo con sus compañeros de ESPN F12. También destacó el hecho de que suspendiera la conferencia de prensa post-partido tras la igualdad ante el 'Verde': "(Gallardo) traga saliva, creo que quiere ser prolijo", señaló.

Las críticas de Closs al flojo presente de River Plate en el fútbol argentino: "No puede ser"

Por otra parte, el relator consideró que el actual plantel carece de un crack que le dé jerarquía en el ataque: "Una figura en River no puede ser el 4. Montiel debería ser un extraordinario complemento, no la figura", dijo. Además, hizo hincapié en los 35 millones de dólares que el club invirtió en el mercado de pases para poder competir en todos los certámenes: "En el fútbol local, si River tiene equivalencias con distintos equipos, es que algo está pasando".

El 'Millonario' igualó 1 a 1 en su visita a Sarmiento y atraviesa un mal momento en el torneo local.

Por último, habló sobre la actualidad de los juveniles de la institución que más minutos sumaron con el primer equipo en esta temporada: "Subiabre, por ejemplo, es un chico al que le falta roce todavía en Primera División y me pasó lo mismo cuando lo vi en la Copa Libertadores. Mastantuono me parece que ya es para exigirle más, ya tiene partidos y roce. Igual, Mastantuono intenta siempre, no lo pondría en el grupo de los quietos", concluyó.

Sonríe Gallardo: dos jugadores le dieron la mejor noticia en River

Marcelo Gallardo recibió una gran noticia en River Plate, horas después del empate por 1 a 1 frente a Sarmiento de Junín en el duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional 2025. Es que tras varias semanas de ausencia, el 'Millonario' recupera a dos futbolistas que recibieron el alta médica de sus respectivas lesiones y tienen chances de estar entre los convocados para el partido frente a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2025.

Según informó el periodista Gustavo Yarroch, Gonzalo Montiel y Matías Kranevitter ya están disponibles para sumar minutos; el lateral derecho de la Selección Argentina, quien sufrió un desgarro en el duelo ante Deportivo Riestra el pasado 15 de marzo, entrenó a la par de sus compañeros este domingo y tiene chances de jugar contra los 'Canarios'. A pesar del buen rendimiento demostrado por Fabricio Bustos en los últimos compromisos, la decisión del cuerpo técnico sería arriesgar a 'Cachete' para que vuelva a disputar un partido en el certamen continental por primera vez desde su regreso al club.