¡Cuidado River! desde el exterior miran a Gallardo y lo elogian: "Irresistible"

A Marcelo Gallardo lo siguen muy de cerca en el exterior luego de un importante reconocimiento en The New York Times por su carrera como DT de River Plate.

Lo éxitos conseguidos por Marcelo Gallardo en siete años y medio en River Plate lo convirtieron en el técnico más ganador de la historia del "Millonario". Sus logros y el buen trabajo que realiza le valieron una nota en el diario estadounidense The New York Times en la que destacaron que tiene todo para estar en un club grande de Europa. Seguramente, el Barcelona ya no es el único interesado en contar con él ya que el interés creció a nivel mundial.

Son semanas importantes para el club de Núñez ya que disputa las últimas fechas de uno de los torneos que el "Muñeco" no ganó como DT,el campeonato local -el restante es el Mundial de Clubes-. Con seis fechas por delante le saca 7 puntos de ventaja a Talleres de Córdoba y 9 a Lanús, sus dos perseguidores más cercanos. De esta manera se acerca al título que se le negó en reiteradas oportunidades.

El encargado de escribir el mencionado artículo fue Rory Smith, quien elogió a Gallardo y su gestión: "Acumuló más de 12 importantes trofeos. Ganó dos torneos continentales y uno de sus antecesores, Ramón Díaz lo calificó como el mejor técnico de la historia. Tiene el tipo de currículum gerencial que debería hacerlo irresistible para la mayoría, si no todos, los clubes de elite de Europa", destacó.

Sin embargo, no todas fueron felicitaciones para el exjugador del PSG. El periodista lo dejó afuera de su podio (Pep Guardiola, Jürgen Klopp y Thomas Tuchel) y lo puso en su lista de nuevos aires: "Aún no han demostrado ser de clase mundial y es el problema. El fútbol está tan fracturado por los resultados que no pueden probarlo", aseguró.

El palazo al fútbol europeo

Es el caso de Marcelo Gallardo como el de otros técnicos que, a pesar de lograr cosas importantes, todavía no dirigieron en Europa. El periodista habló sostuvo: "Lo que constituye al éxito es muy difícil de medir. Es mucho más importante el conocimiento de cómo funcionan estos templos gigantes, la sensación de estar cómodo dentro de ellos, un sentimiento de pertenencia. Eso lo priva a Gallardo y a muchos como él de una chance".

Por último destacó nuevamente la labor del "Muñeco" en el "Millonario" insistiendo con su importante recorrido como DT y una tremenda afirmación: "Construyó un currículum irresistible, sólo para que le digan que lo hizo todo en el lugar equivocado", concluyó.

La opinión de Rodolfo D'Onofrio sobre el técnico

El presidente de River brindó una entrevista a Mariano Closs en ESPN F12 en la que dio detalles de la posible salida de Gallardo: "Todos los fines de año, de mis 7 años y medio con él, hace un análisis y decide su continuidad. En este momento debe estar pensando en ganar este campeonato, en tratar de que realmente podamos seguir avanzando y lo decidirá más adelante. Si lo tiene decidido no lo sabés. Ahora empieza la época del semblanteo".

Lo que se le viene al "Millonario"

Luego del empate 1 a 1 ante Estudiantes de La Plata en condición de visitante, "La Banda" tiene fecha y lugar para su próximo compromiso. El domingo 7 de noviembre a partir de las 20:15 en el Estadio Monumental recibirá a Patronato por la fecha 20 de la la Liga Profesional. Con seis fechas por delante en el certamen, River busca un nuevo triunfo para mantener o ampliar la ventaja con sus perseguidores.