D'Onofrio reveló detalles sobre la posible salida de Marcelo Gallardo de River: "Lo decidirá"

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River habló de la posible salida de Marcelo Gallardo del club una vez que culmine su gestión.

El Superclásico se palpita en todos lados y en ESPN F12 no se quedaron afuera. Mariano Closs invitó a su programa al presidente de River Plate Rodolfo D'Onofrio para dialogar acerca del tema mencionado y del presente del "Millonario" tanto en su presidencia como así también en lo que respecta a Marcelo Gallardo. Sobre este último, la máxima autoridad del club de Núñez reveló detalles de su posible salida al fin de su mandato.

Esto se suma a lo que anticipó el periodista español Gerard Romero sobre los sondeos que al parecer hubo entre la cúpula del Barcelona y el "Muñeco" para suceder en el cargo al cuestionado Ronald Koeman. Si bien desde el entorno del DT argentino lo desmintieron no es la primera vez que lo buscan para dirigir al "Culé".

Sin embargo lejos estuvo D'Onofrio de confirmar este rumor que pegó fuerte en los pasillos del Estadio Monumental a pocas horas del Superclásico ante Boca Juniors. "¿Gallardo se va contigo o no?" preguntó Closs al mandamás del "Millonario" quien respondió: "Todos los fines de año, de mis 7 años y medio con él, siempre hace un análisis y decide su continuidad o no", afirmó.

Por otro lado explicó qué pasa por la cabeza del DT más ganador de la historia de River: "En este momento debe estar pensando en el River vs. Boca, en ganar este campeonato, en tratar de que realmente podamos seguir avanzando y lo decidirá más adelante. Si lo tiene decidido no lo sabés. Ahora empieza la época del semblanteo".

La llegada de Marcelo Gallardo

El conductor trajo a colación los inicios del "Muñeco" en el club como técnico: "Acá es distinto porque D'Onofrio no será más el presidente de River y esas cuestiones siempre van de la mano. En 2013 Ramón Díaz técnico decide irse y quedar como el técnico más importante de la historia y apareció un Gallardo que lo tapó en un montón de cosas", sostuvo y agregó: "Para el que cree en esas cosas del destino todo fue marcado".

La presencia de Enzo Francescoli

Por último el presidente del "Millonario" habló de uno de los grandes ídolos de la institución y su función actual: "Fue fundamental para la llegada de Gallardo. Cuando arribamos a River nombrar a un mánager era como decir 'no va a durar nada'. Lo llamé a él para que me acompañe. Siempre trato de rodearme de las mejores personas. Estaba seguro que a través de eso iba a poder llegar a los objetivos que me puse como presidente"